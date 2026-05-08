ODTÜ saldırı SON DAKİKA! ODTÜ'de Türk bayrağına mı saldırıldı? ODTÜ'de ne oldu, Türk bayrağı olayı nedir? Kimler gözaltına alındı?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenen bahar şenlikleri kapsamında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Türk bayrağına ve öğrencilere yönelik saldırı iddialarıyla bağlantılı olarak 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Peki, ODTÜ'de Türk bayrağına mı saldırıldı? ODTÜ'de ne oldu, Türk bayrağı olayı nedir? Kimler gözaltına alındı? Detaylar...

6 Mayıs tarihinde ODTÜ Stadyumu’nda gerçekleştirilen 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinlikleri sırasında, İlkay Akkaya konseri esnasında tribünlerde Türk bayrağı açıldığı ve bu esnada bazı gruplar arasında gerginlik yaşandığı ifade edildi. Yaşanan gerginlik sonrasında alanda arbede çıktığı belirtildi.

ODTÜ’de düzenlenen bahar şenlikleri sırasında yaşanan olaylara ilişkin yapılan resmi açıklamalarda, bazı grupların Türk bayrağına yönelik müdahalelerde bulunduğu iddia edildi.

EGM tarafından yapılan bilgilendirmede, Türk bayrağına ve öğrencilere yönelik saldırı niteliğinde davranışlarda bulunduğu değerlendirilen kişilere ilişkin işlem başlatıldığı ve sürecin emniyet birimleri tarafından takip edildiği açıklandı.

Üniversite yönetimi de olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, kampüs içerisinde yaşanan şiddet içerikli olayların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Türk bayrağının temsil ettiği ortak değerler doğrultusunda saygı çerçevesinin korunması gerektiğini ifade etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan resmi açıklamada, ODTÜ’deki bahar şenlikleri sırasında meydana gelen olaylarla ilgili olarak 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.