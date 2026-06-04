Nafaka ödemelerine ilişkin hukuki süreçler zaman zaman yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Özellikle "Ödenen nafaka geri alınabilir mi?" sorusu, boşanma sonrası mali yükümlülükleri bulunan kişiler tarafından sıkça gündeme getiriliyor. Peki, mahkeme kararıyla ödenen nafakanın iadesi mümkün mü, hangi durumlarda geri ödeme talep edilebiliyor? İşte merak edilen detaylar.

NAFAKA GERİ İSTENEBİLİR Mİ?

Türk hukukunda genel kural olarak mahkeme kararı doğrultusunda ve hukuka uygun şekilde ödenen nafakaların geri alınması mümkün değildir. Çünkü nafaka, ihtiyaç sahibi kişinin geçimini sağlaması amacıyla ödenen bir yükümlülük olarak kabul edilir ve harcanmış olduğu varsayılır.

Bu nedenle düzenli olarak ödenen yoksulluk nafakası, iştirak nafakası veya tedbir nafakası gibi ödemelerin sonradan geri talep edilmesi çoğu durumda mümkün olmaz.

HANGİ DURUMLARDA NAFAKA İADESİ GÜNDEME GELEBİLİR?

Bazı istisnai durumlarda nafakanın iadesi veya haksız ödenen tutarların geri alınması gündeme gelebilir. Özellikle yanlışlıkla fazla ödeme yapılması, mükerrer ödeme gerçekleştirilmesi veya hukuki dayanağı olmayan bir ödemenin yapılması halinde geri alma talepleri söz konusu olabilir.

Ancak her olayın kendi koşulları içinde değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

NAFAKA KALDIRILIRSA ESKİ ÖDEMELER GERİ ALINIR MI?

Mahkeme tarafından nafakanın kaldırılmasına karar verilmesi, geçmişte ödenmiş nafakaların otomatik olarak geri alınabileceği anlamına gelmez.

Nafaka yükümlülüğü mahkeme kararıyla sona erse bile, karar tarihine kadar yapılan ödemeler kural olarak geçerli kabul edilir. Bu nedenle geçmiş dönem nafakalarının geri talep edilmesi çoğu zaman mümkün değildir.

FAZLA VEYA YANLIŞLIKLA ÖDENEN NAFAKALAR NE OLUR?

Nafaka borçlusunun sehven fazla ödeme yapması veya aynı döneme ilişkin birden fazla ödeme gerçekleştirmesi halinde durum farklı değerlendirilebilir.

Bu gibi durumlarda haksız zenginleşme hükümleri kapsamında iade talebinde bulunulması mümkün olabilir. Ancak bunun için ödemenin gerçekten fazla veya hatalı yapıldığının ispat edilmesi gerekir.

MAHKEME KARARI ÖNEM TAŞIYOR

Nafaka konusunda her dosyanın kendine özgü koşulları bulunuyor. Bu nedenle nafakanın geri alınması, kaldırılması veya değiştirilmesi gibi talepler mahkeme kararları ve somut olayın özellikleri doğrultusunda değerlendiriliyor.

Uzmanlar, nafaka ile ilgili hak kaybı yaşanmaması için hukuki süreçlerde profesyonel destek alınmasının önemine dikkat çekiyor.

ÖDENEN NAFAKANIN GERİ ALINMASI MÜMKÜN MÜ?

Genel hukuk uygulamasına göre usulüne uygun şekilde ve mahkeme kararına dayanılarak ödenen nafakaların geri alınması mümkün değildir. Ancak fazla ödeme, yanlış ödeme veya özel hukuki durumlar gibi istisnai hallerde iade talebi gündeme gelebilir. Bu nedenle her olayın kendi şartları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekiyor.