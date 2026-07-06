Obsession izle (2026) Obsession hangi platformda, Türkçe dublaj nereden izlenir?

Bağımsız korku filmi Obsession, sinema salonlarındaki gösteriminin ardından dijital izleyicilerle buluştu. 2025 yapımı doğaüstü psikolojik korku filmi, vizyon sürecinin ardından dijital platformdaki yerini aldı.

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Obsession, Curry Barker'ın yazıp yönettiği ve kurgusunu üstlendiği 2025 yapımı ABD doğaüstü psikolojik korku filmi olarak izleyici karşısına çıktı. Filmde Bear karakterini Michael Johnston, Nikki karakterini ise Inde Navarrette canlandırırken, oyuncu kadrosunda Cooper Tomlinson, Megan Lawless ve Andy Richter de yer alıyor. Barker ise filmde One Wish Willow müşteri hizmetleri temsilcisini seslendiriyor.

Curry Barker kariyerine YouTube'da hazırladığı skeç komedileriyle başladı. 2023 yılında kısa korku filmi The Chairı kanalında yayımlamasının ardından yapımcı James Harris, bu projeyi uzun metraja dönüştürmeyi teklif etti. Barker ise bu süreçte, kısmen bir Simpsonlar bölümünden esinlendiği Obsession fikrini geliştirdi. Yaklaşık 750 bin dolarlık bütçeyle çekilen film, Ekim 2024'te Los Angeles bölgesinde tamamlandı ve Barker'ın Milk & Serialdan sonraki ikinci uzun metrajlı filmi olurken sinemalarda gösterime giren ilk uzun metrajlı yapımı oldu.

OBSESSION HANGİ PLATFORMDA, NEREDEN İZLENİR?

Obsession, sinema gösteriminin ardından dijital platformlarda izleyiciyle buluştu. Film, Amazon Prime Video üzerinden kiralanabiliyor ya da satın alınabiliyor. Platform aboneleri yapımı Full HD kalitesinde izleme imkanına sahip bulunuyor.

Film ilk gösterimini 5 Eylül 2025'te Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirdi. Festival sırasında Focus Features, filmin dağıtım haklarını 14-15 milyon dolar karşılığında satın aldı. Aynı dönemde Jason Blum da Blumhouse Productions çatısı altında yürütücü yapımcı olarak projeye katıldı. ABD'de 15 Mayıs 2026 tarihinde vizyona giren film, dünya genelinde 371 milyon dolar hasılat elde etti. Yapım, Focus Features'ın tüm zamanlardaki en yüksek hasılatlı filmi olurken 2026 yılının en çok hasılat yapan sekizinci filmi olarak kayıtlara geçti.

OBSESSION KONUSU

Film, Baron "Bear" Bailey'nin arkadaşı Nikki Freeman'a karşı beslediği duygularla başlıyor. Bear, kedisi Sandy'nin yanlışlıkla oksikodon alarak ölmesinin ardından Nikki'ye hediye almak amacıyla okült ürünler satan bir dükkâna gidiyor ve kırıldığında sahibine bir dilek hakkı verdiği söylenen "One Wish Willow" isimli oyuncağı satın alıyor. Nikki'nin kendisine âşık olmasını dileyen Bear'ın bu isteği kısa süre sonra beklenmedik ve korkutucu sonuçlar doğuruyor. Nikki'nin davranışları giderek değişirken, Bear yaşananların dileğiyle bağlantılı olduğunu anlamaya başlıyor.

İlerleyen süreçte Nikki'nin saplantılı davranışları çevresindeki herkesi etkileyen şiddet olaylarına dönüşüyor. Bear, One Wish Willow'un müşteri hizmetlerini aradığında dileğin yalnızca kendisinin ya da Nikki'nin ölümüyle sona ereceğini öğreniyor. Sarah'nın öldürülmesi, Ian'ın hayatını kaybetmesi ve Bear'ın aşırı doz nedeniyle yaşamını yitirmesiyle olaylar trajik bir sona ulaşıyor. Son One Wish Willow'un kullanılmasıyla Bear kısa süreliğine Nikki'ye yeniden bağlanırken, gerçek Nikki en sonunda kontrolü geri kazanıyor ve çevresinde yaşanan katliamla yüzleşiyor.