O Ses Türkiye Yılbaşı'nda bu seneki konuklar kimler? 2026 O Ses Yılbaşı Programında hangi ünlüler olacak?

O Ses Türkiye Yılbaşı'nda bu seneki konuklar kimler? 2026 O Ses Yılbaşı Programında hangi ünlüler olacak?
Güncelleme:
TV8'in yılbaşı geleneği O Ses Türkiye Yılbaşı Özel için geri sayım başladı. Programın ünlü konukları ve sahnede gerçekleşecek sürpriz düetler, sosyal medyada şimdiden büyük merak uyandırdı. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı'nda bu seneki konuklar kimler? 2026 O Ses Yılbaşı Programında hangi ünlüler olacak?

Yılbaşı gecelerinin klasikleşmiş eğlencesi O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, bu yıl da sürprizlerle dolu kadrosuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği programda, ünlü şarkıcılar, oyuncular ve sosyal medya fenomenleri sahnede jüri karşısına çıkacak. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI'DA HANGİ ÜNLÜLER OLACAK?

2026 yılı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alacak ünlüler arasında Serra Arıtürk, Pelin Akil, Cihan Ünal, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Burak Yörük, Ava Yaman ve Feyza Civelek gibi isimler yer alıyor. Program, sürpriz düetler ve özel performanslarla izleyiciye renkli bir yılbaşı gecesi yaşatacak.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Programın kesin yayın saati henüz açıklanmasa da geleneksel olarak yılbaşı akşamı 20:00-22:00 civarında ekrana gelmesi bekleniyor.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI NEDİR?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, TV8'in her yıl yılbaşı gecesi ekrana getirdiği, ünlü şarkıcılar, oyuncular ve fenomenlerin sahne aldığı eğlence programıdır. Jüri karşısında sergilenen özel performanslar ve sürpriz düetlerle izleyicilere keyifli bir yılbaşı gecesi sunar.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
500

title