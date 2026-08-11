Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say, iş insanı Fatih Kaynarca ile dünyaevine girmesiyle gündeme geldi. Mimarlık eğitimi alan Say’ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Nursena Say kimdir, ne iş yapıyor? Nursena Say kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

NURSENA SAY KİMDİR?

Miss Turkey 2022 birincisi olarak adını geniş kitlelere duyuran Nursena Say, mimarlık eğitimi ve mesleki kariyerinin yanı sıra güzellik yarışmasındaki başarısıyla tanınan isimlerden biri oldu. 9 Mayıs 1998 doğumlu olan Say, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde eğitim aldı ve 2021 yılında mezun oldu.

Nursena Say, üniversite eğitiminin ardından meslek hayatına bir mimarlık ofisinde başladı. Burada yaklaşık bir yıllık deneyim kazanan Say, daha sonra çalışma hayatına freelance olarak devam etti. Mimarlık eğitiminin yanında öğrencilik yıllarından itibaren oyunculukla da ilgilenen Say, 2022 yılında Miss Turkey yarışmasına katılarak Türkiye güzeli seçildi.

Say'ın hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri 2022 yılında Miss Turkey World unvanını kazanması oldu. 21 Eylül 2022'de gerçekleştirilen finalde 20 finalist arasından birinci seçilen Nursena Say, bu sonuçla Türkiye'yi Miss World'de temsil etme hakkı kazandı.

Nursena Say, yarışmadaki birinciliğinin ardından çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarında da yer aldı. Özellikle gönüllülük esaslı çalışmalarıyla toplumsal projelerde aktif olduğu bilgisi paylaşıldı.

Nursena Say, son olarak iş insanı Fatih Kaynarca ile dünyaevine girmesiyle gündeme geldi. Böylece 2022 yılında Miss Turkey birinciliğiyle dikkatleri üzerine çeken Say'ın özel hayatındaki önemli gelişme de kamuoyunun ilgisini çekti.

NURSENA SAY NE İŞ YAPIYOR?

Nursena Say'ın mesleği mimarlıktır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde eğitim gören Say, 2021 yılında üniversiteden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından bir mimarlık ofisinde çalışarak mesleki deneyim kazandı.

Yaklaşık bir yıl boyunca mimarlık ofisinde çalışan Nursena Say, daha sonra freelance olarak çalışmaya başladı. Böylece mimarlık alanındaki eğitimini mesleki deneyimiyle birleştiren Say, aynı zamanda modellik ve güzellik yarışmaları alanında da tanınan bir isim haline geldi.

Say'ın kariyerinde mimarlığın yanı sıra oyunculuğa olan ilgisi de bulunuyor. Kendi biyografisinde yer alan bilgilere göre öğrencilik yıllarından itibaren oyunculukla ilgilenen Nursena Say, 2022 yılında Miss Turkey World unvanını kazanmasının ardından sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldı.

Dolayısıyla Nursena Say'ın kariyerinde mimarlık eğitimi ve mesleği, oyunculuğa ilgisi ve 2022 Miss Turkey birinciliği öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.

NURSENA SAY KAÇ YAŞINDA?

Nursena Say, 9 Mayıs 1998 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Say, Miss Turkey 2022 yarışmasını kazandığı dönemde ise 24 yaşındaydı.

NURSENA SAY NERELİ?

Nursena Say, Mersinlidir. Eğitim hayatının ilk dönemlerini Mersin'de geçiren Say, ortaöğretim ve lise eğitimini de burada tamamladı. Üniversite eğitimi için ise İstanbul'a geldi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde öğrenim gördü.