Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti için yeni sezon öncesinde dikkat çeken bir ayrılık gelişmesi gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulislerden aktardığı bilgilere göre, Nursema Ünal karakterini canlandıran Ceren Karakoç yeni sezonda dizinin kadrosunda yer almayacak. Peki, Nursema diziden neden ayrıldı? Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı mı? Detaylar...

NURSEMA DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın özel haberine göre, Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema Ünal karakterine hayat veren Ceren Karakoç’un yeni sezonda kadroda yer almaması bekleniyor. Ayrılık kararının arkasında ise dizinin hikâyesinde yaşanan kapsamlı değişiklikler ve senaryodaki yaprak dökümü bulunuyor.

Dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek’in vedasının ardından, senaryo içerisinde Nilay’la bağlantılı karakterlerin hikâyelerinin de sonlandırıldığı belirtiliyor. Bu gelişmeler doğrultusunda Nursema karakterinin de mevcut olay örgüsündeki hikâyesinin sona erdiği aktarılıyor.

Ceren Karakoç’un canlandırdığı Nursema Ünal, dizinin ilk dönemlerinden itibaren hikâyenin önemli karakterlerinden biri olarak öne çıktı. Karakterin diziden ayrılacağına ilişkin gelişme, yeni sezon öncesindeki kadro değişiklikleri kapsamında değerlendiriliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN NURSEMA'SI CEREN KARAKOÇ KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN ÇIKARILDI MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgilerine göre Ceren Karakoç, yeni sezonda Kızılcık Şerbeti kadrosunda yer almayacak. Ancak verilen bilgilere göre bu durum oyuncunun performansına ilişkin bir gerekçeyle değil, dizinin hikâyesindeki kapsamlı değişimle bağlantılı.

Nursema karakterinin ayrılığı, Nilay’ın hikâyesinin sona ermesinin ardından gelişen senaryo değişiklikleriyle birlikte gündeme geldi. Nilay karakterinin vedasının ardından bağlantılı karakterlerin de hikâyelerinin sonlandırılmasıyla Nursema’nın dizideki olay örgüsünün de tamamlandığı ifade ediliyor.

Dolayısıyla mevcut kulis bilgisine göre ayrılık, hikâyenin yönünün değiştirilmesi kapsamında gerçekleşiyor. Ceren Karakoç’un yeni sezonda Nursema karakteriyle dizide devam etmeyeceği aktarılıyor.

Ceren Karakoç, Nursema karakteriyle Kızılcık Şerbeti kadrosunun dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Show TV’nin resmi oyuncu kadrosunda da Ceren Yalazoğlu Karakoç, Nursema Ünal karakteriyle yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE KİMLER AYRILDI?

Yeni sezon öncesindeki ayrılıklar Nursema karakteriyle sınırlı kalmadı. Verilen bilgilere göre dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek’in vedasının ardından, Nilay’ın annesini canlandıran Neslihan Yeldan ile Fethi karakterine hayat veren Barlas Kartal da Kızılcık Şerbeti kadrosuna veda etti.

Böylece dizinin yeni sezon öncesindeki oyuncu değişiklikleri dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Nilay’ın hikâyesinin sonlandırılmasıyla bağlantılı karakterlerin de senaryo içerisindeki yolculuklarının tamamlandığı aktarılırken, Nursema’nın ayrılığı da bu değişimin bir parçası olarak değerlendiriliyor.