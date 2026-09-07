İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Nuri Aslan hakkında araştırmalar sürüyor. Özellikle Nuri Aslan'ın kim olduğu, mesleği, siyasi kariyeri ve hangi partiden olduğu merak ediliyor. 26 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde gerçekleştirilen seçim sonucunda İBB Başkan Vekili seçilen Nuri Aslan'ın eğitim ve siyasi geçmişi de dikkat çekiyor. Peki, Nuri Aslan kimdir, ne iş yapıyor, hangi partiden? Nuri Aslan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

NURİ ASLAN KİMDİR?

Nuri Aslan, 10 Kasım 1968 tarihinde Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Aslan, üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü'nde aldı. Lisans eğitimini 1990 yılında tamamladı.

Nuri Aslan, mühendislik eğitiminin ardından özel bir şirkette Genel Müdürlük görevinde bulundu. İş hayatının yanı sıra farklı dönemlerde belediye meclis üyeliği ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevleri üstlendi.

Aslan, 26 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan seçimde İBB Başkan Vekili olarak seçildi. Seçimin üçüncü turunda 177 oy alan Nuri Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine geldi.

NURİ ASLAN NE İŞ YAPIYOR?

Nuri Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görev yapıyor. Bunun yanı sıra eğitim geçmişi mühendislik alanına dayanıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun olan Aslan, özel sektörde Genel Müdürlük görevinde de bulundu.

Nuri Aslan'ın iş ve siyasi kariyerinde belediye meclis üyeliği önemli bir yer tutuyor. 1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapan Aslan, ilerleyen yıllarda Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde de bulundu.

2019-2024 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen Nuri Aslan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi.

15 Nisan 2024 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan oylama sonucunda Meclis 1. Başkanvekili seçilen Aslan, 26 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen seçimle İBB Başkan Vekili oldu.

NURİ ASLAN HANGİ PARTİDEN?

Nuri Aslan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği için gösterildi.

26 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde gerçekleştirilen seçimde CHP'nin adayı olarak yer alan Aslan, üçüncü tur oylama sonucunda 177 oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçildi.

Nuri Aslan'ın siyasi kariyerinde belediye meclis üyelikleri de bulunuyor. 1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 2019-2024 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde ise yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi oldu.

NURİ ASLAN KAÇ YAŞINDA?

Nuri Aslan, 10 Kasım 1968 doğumludur. Verilen bilgilere göre 2026 yılı itibarıyla 57 yaşındadır.

NURİ ASLAN NERELİ?

Nuri Aslan, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde doğdu. 10 Kasım 1968 tarihinde Koyulhisar'da dünyaya gelen Aslan, ilk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı.

Üniversite eğitimini ise İstanbul'da bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı ve 1990 yılında mezun oldu.

Nuri Aslan'ın siyasi ve mesleki kariyerinde İstanbul'un farklı ilçelerinde yürüttüğü görevler de bulunuyor. Küçükçekmece'de belediye meclis üyeliği yapan Aslan, daha sonraki dönemde Beylikdüzü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclislerinde görev aldı

NURİ ASLAN EVLİ Mİ?

Nuri Aslan evlidir ve üç çocuk babasıdır.