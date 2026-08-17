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Nuri Alço’nun gerçek adı ne?

Nuri Alço’nun gerçek adı ne?
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Yeşilçam'ın unutulmaz kötü karakter oyuncularından Nuri Alço, sinema kariyeri ve canlandırdığı karakterlerle yıllardır Türk sinemasının tanınan isimleri arasında yer alıyor. Nuri Alço'nun gerçek adı ve Yeşilçam'a uzanan kariyeri merak konusu oldu. Peki, Nuri Alço’nun gerçek adı ne? Detaylar haberimizde.

Yeşilçam'da özellikle canlandırdığı kötü karakterlerle hafızalara kazınan Nuri Alço, 1974 yılında keşfedilmesinin ardından sinema dünyasına adım attı. Oyuncunun beyaz perdedeki ilk deneyimi ise 1977 yapımı Ah Bu Ne Dünya filmiyle gerçekleşti. Peki, Nuri Alço’nun gerçek adı ne? Detaylar...

KÖTÜ KARAKTERLERLE TANINDI

Kariyeri boyunca ağırlıklı olarak kötü adam rollerini üstlenen Alço, canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer aldı.

GERÇEK ADI NUREDDİN İBRAHİMOV

Herkesin Nuri Alço ismiyle tanıdığı oyuncunun nüfus kaydındaki adı Nureddin İbrahimov'dur. Sanat hayatına başladığında daha kısa ve akılda kalıcı bir isim kullanmayı tercih eden Alço, kariyerini "Nuri Alço" adıyla sürdürdü.

TÜRK SİNEMASINDA KENDİNE ÖZGÜ BİR YER EDİNDİ

Yıllar boyunca Nuri Alço adıyla tanınan usta oyuncu, Yeşilçam'da üstlendiği roller sayesinde Türk sinemasında kendine özgü bir yer edindi.

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