Nurgül Yeşilçay kaç yaşında, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

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Asmalı Konak'taki Bahar karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdi Ömür Usta ile ekranlara dönen Nurgül Yeşilçay hakkında araştırmalar hız kazandı. "Nurgül Yeşilçay kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı?" diye merak edenler için ünlü oyuncunun bugüne kadar iki evlilik yaptığı biliniyor. Yeşilçay, 2004'te Cem Özer ile evlendi ve bu evlilik 2010'da sona erdi; 2017'de Necati Kocabay ile yaptığı ikinci evliliği ise 2018'de noktalandı. 50 yaşındaki oyuncunun, ilk evliliğinden 22 Mayıs 2005'te dünyaya gelen oğlu Osman Nejat, bugün 21 yaşında.

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976'da dünyaya geldi. İzmir'de doğan ancak babası tarafından nüfusa Afyonkarahisar'da kaydettirilen oyuncu, çocukluk ve gençlik yıllarını İzmir'de geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimini bu şehirde tamamlayan Yeşilçay, 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

NURGÜL YEŞİLÇAY KAÇ YAŞINDA?

26 Mart 1976 doğumlu olan Nurgül Yeşilçay, 2026 itibarıyla 50 yaşında. Burcu Koç olan oyuncu, yıllara meydan okuyan görünümüyle de sık sık dikkat çekiyor.

NURGÜL YEŞİLÇAY EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Nurgül Yeşilçay şu anda evli değil. Özel hayatını kamuoyundan mümkün olduğunca uzak tutmayı tercih eden ünlü oyuncu, bekar hayatını sürdürüyor.

NURGÜL YEŞİLÇAY KAÇ EVLİLİK YAPTI?

Yeşilçay bugüne kadar iki kez dünyaevine girdi. İlk evliliğini, aynı dizide rol aldığı oyuncu ve sunucu Cem Özer ile 26 Ekim 2004'te yaptı. Çiftin evliliği 2010 yılında boşanmayla sona erdi.

Ünlü oyuncu ikinci evliliğini ise 2017 yılında yapımcı Necati Kocabay ile gerçekleştirdi. Ancak bu evlilik de kısa sürdü ve 2018 yılında noktalandı.

NURGÜL YEŞİLÇAY'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Nurgül Yeşilçay'ın Cem Özer ile evliliğinden bir oğlu bulunuyor. Oyuncu, hamileliğinin son ayında rol aldığı Melekler Adası dizisinden ayrıldı ve 22 Mayıs 2005'te oğlu Osman Nejat Özer'i dünyaya getirdi. Böylece 29 yaşında anne olan Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat, bugün 21 yaşında.

Boşanmanın ardından oğlunun velayeti Nurgül Yeşilçay'da kaldı. Oğlunu gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden oyuncu, yaptığı açıklamalarda onun kendi yolunu çizmesini desteklediğini dile getirdi.

NURGÜL YEŞİLÇAY'IN OYUNCULUK KARİYERİ

Oyunculuğa tiyatro sahnelerinde başlayan Yeşilçay, üniversite yıllarında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki Gülsüm karakteriyle tanındı. Asıl çıkışını ise 2002-2003 yılları arasında yayınlanan ve yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği Asmalı Konak dizisindeki Bahar Karadağ rolüyle yakaladı.

Sinemada da önemli işlere imza atan Yeşilçay, 2004'te Anlat İstanbul filminde Saliha karakterine, 2005'te ise Eğreti Gelin filminde Kostak Emine karakterine hayat verdi. Eski eşi Cem Özer ile birlikte Adem'in Trenleri filminde de başrolü paylaştı.

NURGÜL YEŞİLÇAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ünlü oyuncunun rol aldığı yapımlardan bazıları şöyle:

• İkinci Bahar

• Asmalı Konak

• Melekler Adası

• Aşk ve Ceza

• Sensiz Olmaz

• Paramparça

• Muhteşem Yüzyıl: Kösem

• Gülperi

• Kefaret

• Son Nefesime Kadar

• Veda Mektubu

• Ömür Usta

NURGÜL YEŞİLÇAY ŞİMDİ HANGİ DİZİDE OYNUYOR?

Nurgül Yeşilçay, 27 Eylül 2026 itibarıyla NOW ekranlarında yayınlanan Ömür Usta dizisinde başrolde yer alıyor. Ay Yapım imzalı, Brezilya yapımı Fina Estampa'dan uyarlanan dizide Yeşilçay, eşi tarafından terk edildikten sonra oto sanayide tamircilik yaparak üç çocuğunu tek başına büyüten Ömür Uçar'ı canlandırıyor. Dizide ünlü oyuncuya Bülent İnal ve Gonca Vuslateri eşlik ediyor.