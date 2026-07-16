Nurdan Eriş kimdir? Haluk Levent ile evlendiğini iddia eden Nurdan Eriş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Nurdan Eriş'in Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifade kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İfadesinde Haluk Levent ile 2018 yılında İsviçre'de evlendiklerini iddia eden Eriş, yıllar boyunca maddi destek sağladığını ve bu süreçte mağdur edildiğini öne sürdü. Söz konusu beyanların ardından "Haluk Levent ile evlendiğini iddia eden Nurdan Eriş kimdir?", "Nurdan Eriş kaç yaşında?", "Nurdan Eriş nereli?" ve "Nurdan Eriş ne iş yapıyor?" soruları da gündeme geldi. İşte, kamuoyuna yansıyan resmi bilgiler ve dosyada yer alan ifadeler doğrultusunda merak edilenler…

HALUK LEVENT İLE EVLENDİĞİNİ İDDİA EDEN NURDAN ERİŞ KİMDİR?

Nurdan Eriş, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerden biri olarak gündeme geldi. Kamuoyuna yansıyan Sulh Ceza Hakimliği ifadesinde Eriş, Haluk Levent ile 2016 yılında İsviçre'de tanıştıklarını, 2018 yılında ise İsviçre'de evlendiklerini iddia etti.

Hakimlik ifadesinde Eriş, İsviçre'de kurulu bir işi bulunduğunu, yıllar boyunca Haluk Levent'e çeşitli dönemlerde maddi destek sağladığını öne sürdü. Ayrıca şirketini 2018 yılında sattığını, bu satıştan önemli miktarda gelir elde ettiğini ve söz konusu süreçte farklı kişilere de para transferleri gerçekleştirdiğini beyan etti.

İfadesinde pandemi döneminde Ahbap projesi kapsamında da para gönderdiğini dile getiren Eriş, gönderimlerin doğrudan Haluk Levent'e değil, dosyada isimleri geçen bazı kişiler aracılığıyla yapıldığını söyledi.

Hakimlikte verdiği ifadede ayrıca Türkiye'ye taşınma sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Eriş, çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye geldiğini, ev kiraladığını ve daha sonra boşanma kararı aldığını ifade etti.

Dosyaya yansıyan bu açıklamalar, soruşturma kapsamında verilen şüpheli beyanları arasında yer alıyor.

NURDAN ERİŞ NE İŞ YAPIYOR?

Hakimlik ifadesinde yer alan bilgilere göre Nurdan Eriş, yurt dışında ticari faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

Eriş, İsviçre'de kurulu bir işi olduğunu, ayrıca Amerika'da da bir şirketi bulunduğunu ifade etti. Beyanına göre 2018 yılında şirketini sattığını, daha sonra ise eski şirketine yeniden döndüğünü ve buradan gelir elde ettiğini söyledi.

Ancak faaliyet gösterdiği sektör, şirketlerinin unvanı veya ticari faaliyetlerinin kapsamına ilişkin kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış resmi bilgiler bulunmuyor.

Bu nedenle mevcut bilgiler, yalnızca Nurdan Eriş'in hakimlik ifadesinde yer alan beyanlarıyla sınırlıdır. Soruşturma süreci ise ilgili adli makamlar tarafından yürütülmeye devam etmektedir.