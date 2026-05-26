Nuno Espirito Santo kimdir, hangi takımları çalıştırdı, Beşiktaş'ınyen hocası Nuno Espirito Santo mu olacak?

Beşiktaş’ın yeni hocasının Nuno Espírito Santo olup olmayacağı sorusu, son günlerde spor kamuoyunda en çok konuşulan konular arasında bulunuyor. Tecrübeli teknik adamın isminin gündeme gelmesiyle birlikte, “Beşiktaş’ın yeni hocası Nuno Espírito Santo mu olacak?” sorusu taraftarlar ve spor basınında büyük merak uyandırdı.

BEŞİKTAŞ’TA TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig’de sezonun sona ermesinin ardından Beşiktaş’ta teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlı yönetim, yeni sezon için güçlü bir teknik adamla anlaşma hedefi doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı. Futbol Direktörü Önder Özen’in de süreçte aktif rol aldığı öğrenilirken, kulüp içinde farklı adayların değerlendirildiği ifade ediliyor.

SÜRPRİZ İSİM GÜNDEME GELDİ

Beşiktaş’ın teknik direktör listesinde sürpriz bir isim öne çıktı. Yönetimin bilgisi dahilinde yapılan temaslarda, West Ham United Teknik Direktörü Nuno Espírito Santo’nun da gündeme alındığı iddia edildi. Portekizli çalıştırıcının deneyimi ve Avrupa’daki kariyeri, Beşiktaş cephesinde dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

NUNO ESPÍRITO SANTO BEŞİKTAŞ İÇİN GÜNDEMDE

TRT Spor’un haberine göre Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United’ı çalıştıran Nuno Espírito Santo’yu teknik direktör adayları arasına dahil etti. Portekizli teknik adam, bu sezon başında Nottingham Forest’tan ayrılarak West Ham’ın başına geçmişti.

WEST HAM UNITED KÜME DÜŞTÜ

Sezonun en dikkat çekici gelişmelerinden biri ise West Ham United’ın küme düşmesi oldu. Wolverhampton ve Burnley’in ardından ligden düşen son takım olan Londra ekibi, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu durum, Nuno Espírito Santo’nun geleceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

SÖZLEŞMESİ 2028’E KADAR DEVAM EDİYOR

52 yaşındaki Portekizli teknik adamın West Ham United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Buna rağmen Beşiktaş’ın olası bir hamle için şartları zorlayabileceği ve gelişmelerin transfer sürecine göre şekilleneceği konuşuluyor.

NUNO ESPÍRITO SANTO KİMDİR?

Nuno Espírito Santo, Portekizli futbol teknik direktörü olarak Avrupa futbolunda önemli bir kariyere sahip isimler arasında yer alıyor. Kalecilik kariyerinin ardından teknik direktörlüğe başlayan Santo, disiplinli oyun anlayışı ve taktiksel organizasyon gücüyle tanınıyor. Özellikle İngiltere Premier Lig’deki çalışmalarıyla dikkat çeken deneyimli hoca, birçok kulüpte görev aldı.

HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Nuno Espírito Santo kariyerinde Rio Ave, Valencia, Porto, Wolverhampton Wanderers, Tottenham Hotspur, Al-Ittihad ve Nottingham Forest gibi önemli kulüplerde görev yaptı. İngiltere’de Wolverhampton ile gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Portekizli teknik adam, Premier Lig’de istikrarlı bir dönem geçirmişti.

BEŞİKTAŞ’IN YENİ HOCASI NUNO ESPÍRITO SANTO MU OLACAK?

Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları sürerken, Nuno Espírito Santo ismi yeniden gündeme geldi. Siyah-beyazlı yönetimin alternatif isimler üzerinde çalıştığı süreçte Portekizli teknik adamın da adaylar arasında yer aldığı iddia edildi. Taraftarlar ise “Beşiktaş’ın yeni hocası Nuno Espírito Santo mu olacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı.