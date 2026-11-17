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ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın kurum içi gizli haberleşmede kullandığı "çok gizli" NSA Net adlı iletişim ağının çöktüğü iddia edildi. CNN'e konuşan kaynaklar kesintiyi doğruladı, ancak sistemdeki arızanın nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, şu aşamada kesintinin bir siber saldırıdan kaynaklandığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı. NSA'daki kesinti, ABD'de son bir hafta içinde FAA'nın uçuş sistemlerinde ve büyük bankaların çevrim içi hizmetlerinde yaşanan arızaların ardından geldi. İşte NSA Net kesintisi ve ABD'de peş peşe yaşanan altyapı sorunlarına ilişkin tüm detaylar.

NSA NET ÇÖKTÜ MÜ?

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın kurum içi gizli haberleşmede kullandığı NSA Net adlı iletişim ağının çöktüğü iddia edildi. CNN'e konuşan kaynaklar, ağda kesinti yaşandığını doğruladı. NSA tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

NSA NET NEDİR?

NSA Net, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın kurum içi haberleşmede kullandığı, çok gizli seviyedeki bilgilerin paylaşıldığı kapalı bir iletişim ağı. Ağ, ajans çalışanlarının gizli bilgilere erişmesi ve birbirleriyle güvenli şekilde iletişim kurması için kullanılıyor.

NSA NET NEDEN ÇÖKTÜ?

NSA Net'teki kesintinin nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, arızanın kaynağına yönelik incelemenin sürdüğünü belirtti.

NSA'YA SİBER SALDIRI MI YAPILDI?

Yetkililer, şu aşamada kesintinin bir siber saldırıdan kaynaklandığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

ABD'DE UÇUŞLAR NEDEN DURMUŞTU?

NSA'daki kesinti, ABD'de son bir haftadır peş peşe yaşanan altyapı sorunlarının son halkası oldu. Geçtiğimiz cuma günü Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) sistemlerindeki tek bir yönlendiricide çıkan arıza nedeniyle ülke genelinde uçuşlar saatlerce durmuş, binlerce sefer iptal edilmişti.

ABD'DE BANKALARDA NE OLDU?

Havacılık krizinin hemen ardından yaşanan teknik aksaklık nedeniyle binlerce JPMorgan Chase müşterisi çevrim içi bankacılık hesaplarına erişememişti. Diğer büyük bankalarda da benzer sorunlar yaşanmıştı. Aynı dönemde küresel çapta yaşanan Microsoft kesintisi de e-posta ve toplantı sistemlerini kilitlemişti.

ARIZALAR BİRBİRİYLE BAĞLANTILI MI?

Yetkililer, ABD'de üst üste yaşanan teknik arızaların birbiriyle bağlantılı olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığını vurguluyor. Her bir kesintinin nedenine yönelik incelemelerin ayrı ayrı sürdüğü belirtiliyor.