Norveç Portekiz maçı hangi kanalda, Norveç Portekiz nereden CANLI izlenir?

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Norveç Portekiz maçı hangi kanalda ve nereden CANLI izlenir? Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde sporseverler, maçı hangi kanaldan izleyebileceklerini ve mücadelenin saat kaçta başlayacağını öğrenmek istiyor. Yıldız oyuncuların sahne alacağı bu önemli randevu öncesinde yayın bilgileri gündemin üst sıralarına yerleşti. Norveç-Portekiz maçına dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde...

NORVEÇ PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA? NORVEÇ PORTEKİZ NEREDEN CANLI İZLENİR?

UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç ile Portekiz bu akşam karşı karşıya geliyor. Yıldız isimlerin sahne alacağı mücadele öncesinde futbolseverler "Norveç Portekiz maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden canlı izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor. Karşılaşmanın tarih, saat, stat ve yayın bilgilerini sizler için derledik.

NORVEÇ PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveç ile Portekiz arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon başından şifresiz şekilde takip edebilecek.

A SPOR HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

A Spor yayınlarına farklı platformlar üzerinden ulaşmak mümkün. Kanal; Digiturk'te 88, D Smart'ta 80, Kablo TV'de 142, Tivibu'da 381 ve Turkcell TV+'ta 72. kanalda yer alıyor. Platformların kanal numaralarında zaman zaman değişiklik yapılabildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

NORVEÇ PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler, A Spor'un resmi web sitesindeki canlı yayın bölümünden maçı izleyebilecek. Ancak internet yayınlarında zaman zaman kesinti yaşanabileceğini hatırlatmakta fayda var.

NORVEÇ PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

Norveç-Portekiz maçı bugün, 27 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele, UEFA Uluslar Ligi programı kapsamında gerçekleştirilecek.

NORVEÇ PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Maç saatinde veya yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılma ihtimaline karşı güncel duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

NORVEÇ PORTEKİZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Norveç'in ev sahipliğini yapacağı mücadele, başkent Oslo'daki Ullevaal Stadion'da oynanacak. Futbolseverler, iki takımın bu dikkat çeken randevusunu 21.45'ten itibaren A Spor ekranlarından canlı izleyebilecek.