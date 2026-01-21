Kopenhag ile Napoli arasında oynanan dev maçın ardından kameralara yansıyan görüntüler, sarı-kırmızılı camiada soğuk duş etkisi yarattı. Sahadan sekerek ve büyük bir acı çekerek ayrılan Noa Lang sakat mı sorusu, oyuncunun Galatasaray'a imza atmasını bekleyen milyonlarca futbolseveri tedirgin etti. Maç sonu yapılan ilk incelemeler ve kulüp kaynaklarından sızan bilgiler, sakatlığın ilk bakışta göründüğü kadar ciddi olmayabileceğine işaret ediyor. Peki, Noa Lang sakatlandı mı, Noa Lang sakat mı?

NOA LANG SAKATLANDI MI?

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Noa Lang'ın, Kopenhag - Napoli maçının son dakikalarında yaşadığı sakatlık, sarı-kırmızılı camiada kısa süreli bir panik yaşatmıştı. Ancak transfer piyasasının nabzını tutan kaynaklardan gelen son bilgiler, yüreklere su serpti. Ünlü spor muhabiri Buchi Laba, taraftarları rahatlatan haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı ve transfer sürecinin planlandığı gibi devam edeceği vurgulandı.

"ANLAŞMA İPTAL EDİLMEYECEK, SADECE BASİT BİR MORLUK"

Noa Lang'ın durumuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, sakatlığın transferi tehlikeye atacak bir boyutta olmadığı net bir dille ifade edildi. Paylaşılan detaylara göre, genç yeteneğin ayağındaki durumun sadece basit morluklardan ibaret olduğu bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hayır, Noa Lang anlaşması iptal edilmeyecek. Yaralanma ciddi değil, sadece morluklar var. Umarım tüm işlemler hafta sonundan önce tamamlanır ve imzalar atılır."

İMZALAR HAFTA SONUNA KADAR ATILABİLİR

Sakatlık endişesinin ortadan kalkmasıyla birlikte Galatasaray yönetiminin transferi sonuçlandırmak için vites artırdığı öğrenildi. Hafta sonuna kadar tamamlanması beklenen resmi prosedürlerin ardından, Noa Lang'ın İstanbul'a gelerek kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. Teknik direktör ve taraftarlar, genç yıldızın hücum hattına katacağı dinamizmi sabırsızlıkla bekliyor.