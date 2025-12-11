İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir eğlence mekânında yaşandığı öne sürülen darp olayı, Survivor yarışmasıyla tanınan milli futbolcu Aycan Yanaç ile fizyoterapist Nisa Sözen'i gündemin merkezine yerleştirdi. Peki, Nisa Sözen kimdir, kaç yaşında? Nisa Sözen, Aycan Yanaç tarafından darp mı edildi? Detaylar haberimizde!

NİSA SÖZEN KİMDİR?

1999 yılında dünyaya gelen Nisa Sözen, eğitimini sağlık alanında şekillendiren genç bir fizyoterapisttir. Yeditepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde lisans eğitimi alan Sözen, aynı zamanda 2017–2019 yılları arasında ön lisans düzeyinde Fizyoterapi eğitimi alarak uzmanlığını pekiştirmiştir.

Sağlık ve spor profesyoneli olarak kariyerine yön veren Sözen, günümüzde özel bir spor salonunda pilates eğitmeni olarak görev yapmaktadır. Vücut mekaniği, hareket analizi, sağlıklı yaşam ve rehabilitasyon alanlarında bilgi birikimini hem bireysel danışanlarıyla hem de sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşmaktadır.

Dijital platformlarda aktif olan Sözen, özellikle sağlıklı yaşam, esneme rutinleri ve hareket temelli egzersizler konusunda içerikler üreterek geniş bir takipçi kitlesine ulaşmaktadır. Olayın gündeme gelmesinin ardından Sözen'in hem mesleki geçmişi hem de özel yaşamı, kamuoyu tarafından merak edilmeye başlanmıştır.

NİSA SÖZEN KAÇ YAŞINDA?

Verilen bilgilere göre Nisa Sözen 1999 doğumludur. Bu doğrultuda Sözen, 2025 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

NİSA SÖZEN MESLEĞİ NEDİR?

Genç yaşına rağmen hem fizyoterapi hem de spor alanında edindiği çift yönlü eğitim geçmişi sayesinde mesleğini profesyonel şekilde sürdüren Sözen, kariyerini sporcu sağlığı ve hareket odaklı bir çizgide ilerletmektedir.

NİSA SÖZEN AYCAN YANAÇ TARAFINDAN DARP MI EDİLDİ?

Olayın en çok tartışılan kısmı, Survivor yarışmasıyla tanınan milli futbolcu Aycan Yanaç ile Nisa Sözen arasında meydana geldiği iddia edilen fiziksel çatışma oldu. İddiaya göre, Şişli'deki bir eğlence mekânında henüz sebebi açıklanmayan bir tartışma çıktı. Sözen'in anlatımına göre gerilim, iki ismin tuvalette karşı karşıya gelmesiyle büyüdü ve fiziksel müdahaleye dönüştü.

Nisa Sözen, Aycan Yanaç'ın kendisini tuvalette darp ettiğini, saçlarından sürüklediğini ve darp sonucu yüzünden darbe aldığını öne sürdü. Sözen, yaşananların ardından hukuki süreç başlatmaya hazırlandığını ifade etti.

Olayla ilgili Aycan Yanaç cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadığı biliniyor. Kamuoyu, Yanaç'tan gelecek olası bir yanıtı beklerken, tartışmanın nasıl başladığına ve olay anına ilişkin ayrıntılar ise soru işareti olmaya devam ediyor.

Bu süreçte her iki tarafın açıklamalarının ve olası hukuki adımların kamuoyuna yansıyacak yeni bilgilerle netleşmesi bekleniyor.