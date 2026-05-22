Haberler

Nisa Bo¨lu¨kbas¸ı kimdir? Nisa Bo¨lu¨kbas¸ı kaç yaşında, nereli?

Nisa Bo¨lu¨kbas¸ı kimdir? Nisa Bo¨lu¨kbas¸ı kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Survivor yarışmalarıyla geniş kitleler tarafından tanınan Nisa Bölükbaşı, hem spor geçmişi hem de televizyon kariyeriyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. “Nisa Bölükbaşı kimdir?”, “Kaç yaşında?” ve “Nereli?” soruları son dönemde yeniden gündeme gelirken, başarılı yarışmacının hayatı merak konusu oldu. Peki, Nisa Bo¨lu¨kbas¸ı kimdir? Nisa Bo¨lu¨kbas¸ı kaç yaşında, nereli?

Son yıllarda Survivor performansıyla adından sıkça söz ettiren Nisa Bölükbaşı hakkında araştırmalar hız kazandı. Özellikle yaşı, memleketi ve kariyer geçmişi merak edilirken, “Nisa Bölükbaşı kimdir?” sorusu sosyal medyada en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Detaylar haberin devamında...

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag’da doğmuş Türk-Çek asıllı televizyon kişisi ve mimardır. Babası Türk, annesi Çekyalıdır. Küçük yaşlardan itibaren sporla ilgilenmiş ve farklı branşlarda eğitim almıştır.

NİSA BÖLÜKBAŞI KAÇ YAŞINDA?

Nisa Bölükbaşı, 1998 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

NİSA BÖLÜKBAŞI NERELİ?

Nisa Bölükbaşı Prag doğumludur. Türk-Çek kökenli bir aileden gelmektedir.

NİSA BÖLÜKBAŞI’NIN KARİYERİ

Nisa Bölükbaşı, spor hayatına küçük yaşlarda başlamıştır. 6 yaşında yüzme, 8 yaşında tenis ile ilgilenmiş, daha sonra voleybol oynamaya başlamıştır. Üniversite eğitimini mimarlık alanında tamamlamıştır.

Televizyon kariyerinde ise 2020 yılında katıldığı Survivor Türkiye ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır. 2022 yılında Survivor All Star sezonunda şampiyon olarak büyük bir çıkış yakalamıştır. Yarışmalardaki performansı, enerjisi ve açıklamalarıyla dikkat çekmiştir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu 'mutlak butlan' gündemiyle toplandı

CHP'den bir kritik adım daha! YSK olağanüstü toplandı

CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz

Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi

Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Listedeki isim görevi kabul etmedi
Dananın kuyruğu kopuyor! Acun Ilıcalı'nın en büyük hayali gerçekleşebilir

En büyük hayalini gerçekleştirmeye çok yaklaştı

İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi

Listesi belli oldu! İşte Aziz Yıldırım'ın A takımı

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler
Bu iş bu kadar! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi

Ve beklenen oldu!

Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı