Nisa Bo¨lu¨kbas¸ı kimdir? Nisa Bo¨lu¨kbas¸ı kaç yaşında, nereli?

Son yıllarda Survivor performansıyla adından sıkça söz ettiren Nisa Bölükbaşı hakkında araştırmalar hız kazandı. Özellikle yaşı, memleketi ve kariyer geçmişi merak edilirken, “Nisa Bölükbaşı kimdir?” sorusu sosyal medyada en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Detaylar haberin devamında...

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag’da doğmuş Türk-Çek asıllı televizyon kişisi ve mimardır. Babası Türk, annesi Çekyalıdır. Küçük yaşlardan itibaren sporla ilgilenmiş ve farklı branşlarda eğitim almıştır.

NİSA BÖLÜKBAŞI KAÇ YAŞINDA?

Nisa Bölükbaşı, 1998 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

NİSA BÖLÜKBAŞI NERELİ?

Nisa Bölükbaşı Prag doğumludur. Türk-Çek kökenli bir aileden gelmektedir.

NİSA BÖLÜKBAŞI’NIN KARİYERİ

Nisa Bölükbaşı, spor hayatına küçük yaşlarda başlamıştır. 6 yaşında yüzme, 8 yaşında tenis ile ilgilenmiş, daha sonra voleybol oynamaya başlamıştır. Üniversite eğitimini mimarlık alanında tamamlamıştır.

Televizyon kariyerinde ise 2020 yılında katıldığı Survivor Türkiye ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır. 2022 yılında Survivor All Star sezonunda şampiyon olarak büyük bir çıkış yakalamıştır. Yarışmalardaki performansı, enerjisi ve açıklamalarıyla dikkat çekmiştir.