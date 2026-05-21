Haberler

Niran Ünsal gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Niran Ünsal kimdir, kaç yaşında, nereli?

Niran Ünsal gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Niran Ünsal kimdir, kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dakika gelişmesi olarak magazin ve müzik gündemine düşen iddialar sonrası gözler Niran Ünsal hakkında yürütülen soruşturmaya çevrildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçen sanatçıyla ilgili “gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı?” soruları kısa sürede arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. Peki, Niran Ünsal gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Niran Ünsal kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlülere yönelik operasyon haberleri magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, Niran Ünsal hakkında ortaya atılan iddialar dikkat çekti. Gözaltı listesinde adı geçtiği öne sürülen sanatçıyla ilgili detaylar araştırılırken, soruşturmanın nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NİRAN ÜNSAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturmanın, savcılığa ulaşan ihbarlar, dijital incelemeler ve elde edilen bazı veriler doğrultusunda yürütüldüğü ifade ediliyor. Bu kapsamda bazı ünlü isimler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı şüphesi oluştuğu değerlendirilirken, Niran Ünsal da soruşturmada adı geçen isimler arasında yer aldı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alındığı belirtilen isimler arasında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna, Berkay Şahin, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat ve Volkan Bahçekapılı gibi isimler bulunuyor.

OLAY NEDİR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul ve Muğla’da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ünlü isimler hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı iddialarına ilişkin ihbarlar ve dijital incelemeler sonucunda işlem yapıldığı belirtiliyor. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü ve Adli Tıp Kurumu’nda yapılan testlerin ardından savcılığa sevk ediliyor.

NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

Niran Ünsal, 13 Ağustos 1974 tarihinde İzmir’de doğmuş Türk pop müziği sanatçısıdır. Küçük yaşlardan itibaren müzik eğitimi alan Ünsal, TRT korolarında başladığı kariyerini profesyonel sahne çalışmalarıyla sürdürmüş, 1990’lı yıllardan itibaren çıkardığı albümlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güçlü sesi ve yorumculuğuyla tanınan sanatçı, Türk pop müziğinde uzun yıllardır aktif olarak yer almaktadır.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 gözaltı
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar

İşte Serenay Sarıkaya dahil 25 kişilik gözaltı listesi! Suçlama vahim
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Dorukhan Büyükışık dosyası yeniden açıldı! 26 kişi için gözaltı kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek gözaltında! Rol arkadaşıyla aynı kaderi yaşar mı?

Ünlü oyuncu gözaltına alındı! Rol arkadaşıyla aynı kaderi yaşar mı?
ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi

Polis gözaltına aldığı genç kadınla araçta ilişkiye girerken yakalandı
Fatih Terim'in eski damadı da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Eski damadı gözaltına alındı!

Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu

İETT otobüsünde korkunç manzara! Görünce sinir krizi geçirdiler
Gözlerden uzak yaşayan Niran Ünsal operasyonla gündeme geldi

Uzun süredir ortalarda yoktu! Ünlü sanatçı da gözaltı listesinde
Sahte 'TOKİ' sitesi kurarak çok sayıda kişiyi 9 milyon dolandıran 14 şüpheli yakalandı

9 milyonluk vurgun! Sahte 'TOKİ' sitesi kurarak dolandırdılar
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan ünlülerin evlerinden çıkanlar şoke etti