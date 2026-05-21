Niran Ünsal gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Niran Ünsal kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlülere yönelik operasyon haberleri magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, Niran Ünsal hakkında ortaya atılan iddialar dikkat çekti. Gözaltı listesinde adı geçtiği öne sürülen sanatçıyla ilgili detaylar araştırılırken, soruşturmanın nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NİRAN ÜNSAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturmanın, savcılığa ulaşan ihbarlar, dijital incelemeler ve elde edilen bazı veriler doğrultusunda yürütüldüğü ifade ediliyor. Bu kapsamda bazı ünlü isimler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı şüphesi oluştuğu değerlendirilirken, Niran Ünsal da soruşturmada adı geçen isimler arasında yer aldı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alındığı belirtilen isimler arasında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna, Berkay Şahin, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat ve Volkan Bahçekapılı gibi isimler bulunuyor.

OLAY NEDİR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul ve Muğla’da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ünlü isimler hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı iddialarına ilişkin ihbarlar ve dijital incelemeler sonucunda işlem yapıldığı belirtiliyor. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü ve Adli Tıp Kurumu’nda yapılan testlerin ardından savcılığa sevk ediliyor.

NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

Niran Ünsal, 13 Ağustos 1974 tarihinde İzmir’de doğmuş Türk pop müziği sanatçısıdır. Küçük yaşlardan itibaren müzik eğitimi alan Ünsal, TRT korolarında başladığı kariyerini profesyonel sahne çalışmalarıyla sürdürmüş, 1990’lı yıllardan itibaren çıkardığı albümlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güçlü sesi ve yorumculuğuyla tanınan sanatçı, Türk pop müziğinde uzun yıllardır aktif olarak yer almaktadır.