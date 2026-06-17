Nimet Özdemir kimdir? Nimet Özdemir CHP'den neden istifa etti?

Nimet Özdemir, siyasi kariyerinde İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında görev yapmış 28. Dönem İstanbul Milletvekili olarak gündemde yer almaktadır. TBMM’ye sunulan istifa dilekçesiyle CHP üyeliğinden ayrılması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. Peki, Nimet Özdemir kimdir? Nimet Özdemir neden istifa etti? Detaylar...

NİMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Nimet Özdemir, 1970 yılında Kayseri’nin Develi ilçesinde, Ramazan ve Raziye’nin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlayan Özdemir, akademik eğitimine siyaset bilimi alanında devam etmiş ve Conley Üniversitesi’nin uzaktan eğitim programı kapsamında lisans derecesini tamamlamıştır.

Mesleki kariyerine özel sektörde başlayan Nimet Özdemir, 2008 yılında inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette kurucu ortak olarak yer almıştır. İş dünyasındaki girişimciliğini sürdüren Özdemir, 2015 yılında kule vinç kiralama alanında faaliyet gösteren iki farklı şirketin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Kurucusu olduğu bu şirketler, zaman içinde Türkiye genelinde sektörde bilinen firmalar arasında yer almıştır.

Siyasi kariyerine 2017 yılında İYİ Parti çatısı altında başlayan Özdemir, İstanbul İl Başkanlığı bünyesinde Şehit Gazi Komisyon Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2019 yılında ise Doğa ve Çevre Politikaları Başkanlığı kapsamında Hayvan Hakları ile Sivil Toplum Kuruluşları ve Derneklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2023 Genel Seçimleri öncesinde İYİ Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adaylığı sürecinde temayül yoklamasında birinci sırada yer alarak aday gösterilmiş ve 28. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapmaya başlamıştır.

TBMM’deki yasama faaliyetleri kapsamında Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Çevre Komisyonu üyeliklerinde bulunmuştur. Hâlen Çevre Komisyonu’nda görevini sürdürmektedir. Evli olan Nimet Özdemir, bir kız çocuğu annesidir ve çevre mühendisi kimliğiyle de tanınmaktadır.

NİMET ÖZDEMİR NEDEN İSTİFA ETTİ?

Nimet Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu dilekçe ile resmi olarak bildirmiştir.

İstifa dilekçesinde Özdemir, kararını “Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim” ifadeleriyle açıklamıştır