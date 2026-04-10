AK Parti’de önemli bir görev değişimi yaşandı. Sevilay Tuncer, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı görevini Nilhan Ayan’a devretti. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen devir teslim töreni, partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yapılanmasındaki güncel değişiklikler kapsamında dikkat çekti. Peki, Nilhan Ayan kimdir? AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar haberimizde.

AK PARTİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK POLİTİKALARI BAŞKANI NİLHAN AYAN KİMDİR?

Nilhan Ayan, 5 Şubat 1980 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Eğitim hayatına İstanbul’da başlayan Ayan, 1998 yılında Acıbadem Özel Doğuş Lisesi’nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini ise 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır.

Akademik kariyerine devam eden Ayan, 2009 yılında uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yaparak uzmanlık alanını derinleştirmiştir. Eğitim sürecinin ardından medya sektöründe aktif olarak görev almıştır.

2002-2005 yılları arasında haber editörlüğü ve muhabirlik yapan Ayan, 2011-2012 yıllarında sabah ve gece haberlerinde editörlük ve spikerlik görevlerinde bulunmuştur. Bu süreç, onun iletişim ve kamuoyu yönetimi konularında deneyim kazanmasını sağlamıştır.

Sivil toplum alanında da aktif rol üstlenen Ayan, 2020-2023 yılları arasında Kızılay Kadın İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bu görev kapsamında sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır.

Kişisel gelişimine önem veren Ayan, farklı alanlarda eğitimler almıştır. 2021 yılında İstanbul Üniversitesi’nde kentsel dönüşüm eğitimi almış, 2022 yılında IFRC İlk Yardım sertifikası edinmiştir. 2023 yılında ise Harvard Üniversitesi’nin “Early Childhood Development: Global Strategies for Implementation” programını tamamlamıştır. Ayrıca ileri seviyede İngilizce ve orta seviyede İspanyolca bilmektedir.

NİLHAN AYAN KAÇ YAŞINDA?

Nilhan Ayan, 5 Şubat 1980 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

NİLHAN AYAN NERELİ?

Nilhan Ayan, İstanbul doğumludur. Eğitim ve kariyer hayatının büyük bölümünü de İstanbul’da sürdürmüştür.

NİLHAN AYAN EVLİ Mİ?

Nilhan Ayan evlidir ve bir çocuk annesidir.