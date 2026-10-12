Nihat Ziyalan eşi Fatma Süzme Afyonlu kimdir? Nihat Ziyalan'ın oğlu kimdir?

Yeşilçam oyuncularından Nihat Ziyalan'ın 90 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sanatçının ailesi, evliliği ve çocukları merak konusu oldu. Şair ve ressam Fatma Süzme Afyonlu ile evlenen Ziyalan'ın bu evlilikten bir çocuğu dünyaya geldi. Peki, Nihat Ziyalan eşi Fatma Süzme Afyonlu kimdir? Nihat Ziyalan'ın çocuğu var mı?

NİHAT ZİYALAN EVLİ Mİ?

Nihat Ziyalan, şair ve ressam Fatma Süzme Afyonlu ile evlendi. Sanatçının bilinen evliliği, Fatma Süzme Afyonlu ile yaptığı evlilik oldu. Bu evlilikten 1959 yılında Mustafa Ziyalan dünyaya geldi.

NİHAT ZİYALAN EŞİ FATMA SÜZME AFYONLU KİMDİR?

Nihat Ziyalan'ın eşi Fatma Süzme Afyonlu, şair ve ressam kimliğiyle tanınıyor. Türk edebiyatı ve sanat çevrelerinde çalışmalarıyla bilinen Afyonlu, şiir ve resimle ilgilenmesinin yanı sıra öğretmenlik de yaptı. Nihat Ziyalan ile Fatma Süzme Afyonlu'nun evliliğiyle iki sanatçı hayatlarını birleştirdi.

NİHAT ZİYALAN'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Nihat Ziyalan'ın Fatma Süzme Afyonlu ile evliliğinden Mustafa Ziyalan dünyaya geldi. 1959 yılında doğan Mustafa Ziyalan, sanatçının bilinen çocuğu olarak kayıtlarda yer alıyor.