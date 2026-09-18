Haberler

Nihat Özmen kimdir? Yeni Hatay İl Emniyet Müdür Nihat Özmen kaç yaşında, nereli?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nihat Özmen kimdir? Yeni Hatay İl Emniyet Müdür Nihat Özmen kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

17 Eylül 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevine Nihat Özen atandı. Daha önce Ağrı İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Özen, son olarak Polis Başmüfettişi olarak görevini sürdürüyordu. Peki, Nihat Özmen kimdir? Yeni Hatay İl Emniyet Müdür Nihat Özmen kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

17 Eylül 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yeni görevlendirmeler yapıldı. Kararla birlikte Polis Başmüfettişi olarak görev yapan Nihat Özen, Hatay İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Özen daha önce Ağrı İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştı. Peki, Nihat Özmen kimdir? Yeni Hatay İl Emniyet Müdür Nihat Özmen kaç yaşında, nereli? Detaylar...

YENİ HATAY İL EMNİYET MÜDÜRÜ NİHAT ÖZMEN KİMDİR?

Nihat Özen, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve daha önce Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü görevini üstlenen bir emniyet müdürüdür. Özen, Ağrı'daki görev döneminin ardından Polis Başmüfettişi olarak görevini sürdürdü.

17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/316 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Nihat Özen'in yeni görev yeri Hatay oldu. Karar kapsamında Özen, Hatay İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

NİHAT ÖZMEN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Nihat Özen'in yaşı ve memleketine ilişkin bilgiler, verilen bilgiler arasında yer almıyor. Bu nedenle söz konusu başlık kapsamında doğrulanmamış veya ek bir bilgiye yer verilmemektedir.

NİHAT ÖZEN'İN AĞRI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİ

Nihat Özen, daha önce Ağrı İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. Özen'in Ağrı'daki görevi 2019 yılında başladı. 2023 yılında ise Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden ayrılarak Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne vekaleten görevlendirildi. Ardından Polis Başmüfettişi olarak görevini sürdürdü.

NİHAT ÖZEN HATAY İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI

17 Eylül 2026 tarihli 2026/316 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Polis Başmüfettişi Nihat Özen, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Böylece daha önce il emniyet müdürlüğü görevinde bulunan Özen, yeni atamayla Hatay İl Emniyet Müdürü oldu.

Yeni görevlendirme, Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik atamaların yer aldığı karar kapsamında gerçekleştirildi. Hatay'ın yeni İl Emniyet Müdürü olarak Nihat Özen'in ataması Resmî Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda kesinleşti.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor

Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor
Forma giymekte zorlanıyorlardı! Galatasaray'da iki ayrılık birden

Galatasaray'da iki ayrılık birden gerçekleşiyor
Kırıkkale'de trafik kazasına müdahale eden polis, başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu

Kazaya müdahale eden trafik polisi şehit oldu
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada

Maskeyle geldiği havalimanından böyle alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım sahaya indi! Samandıra'da hareketli saatler

Olan bitene daha fazla sessiz kalamadı!

Mauro Icardi yine dört ayağının üstüne düştü! Premier Lig'den sürpriz teklif

Yine dört ayağının üstüne düştü
Takımın en iyilerindendi! Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık

Beşiktaş'ta galibiyet sevinci kursakta kaldı
Italiano'dan Beşiktaş taraftarına sevgi dolu sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek kucaklardım

Maç biter bitmez flaş sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek...
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı

Borsada dev operasyon! Başkan dahil 4 isim tutuklandı
Edebiyat öğretmeninin acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Edebiyat öğretmeninin acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi
Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 67 tutuklama

Ankara'da dev operasyon: 67 kişi tutuklandı