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17 Eylül 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yeni görevlendirmeler yapıldı. Kararla birlikte Polis Başmüfettişi olarak görev yapan Nihat Özen, Hatay İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Özen daha önce Ağrı İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştı. Peki, Nihat Özmen kimdir? Yeni Hatay İl Emniyet Müdür Nihat Özmen kaç yaşında, nereli? Detaylar...

YENİ HATAY İL EMNİYET MÜDÜRÜ NİHAT ÖZMEN KİMDİR?

Nihat Özen, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve daha önce Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü görevini üstlenen bir emniyet müdürüdür. Özen, Ağrı'daki görev döneminin ardından Polis Başmüfettişi olarak görevini sürdürdü.

17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/316 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Nihat Özen'in yeni görev yeri Hatay oldu. Karar kapsamında Özen, Hatay İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

NİHAT ÖZMEN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Nihat Özen'in yaşı ve memleketine ilişkin bilgiler, verilen bilgiler arasında yer almıyor. Bu nedenle söz konusu başlık kapsamında doğrulanmamış veya ek bir bilgiye yer verilmemektedir.

NİHAT ÖZEN'İN AĞRI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİ

Nihat Özen, daha önce Ağrı İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. Özen'in Ağrı'daki görevi 2019 yılında başladı. 2023 yılında ise Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden ayrılarak Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne vekaleten görevlendirildi. Ardından Polis Başmüfettişi olarak görevini sürdürdü.

NİHAT ÖZEN HATAY İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI

17 Eylül 2026 tarihli 2026/316 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Polis Başmüfettişi Nihat Özen, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Böylece daha önce il emniyet müdürlüğü görevinde bulunan Özen, yeni atamayla Hatay İl Emniyet Müdürü oldu.

Yeni görevlendirme, Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik atamaların yer aldığı karar kapsamında gerçekleştirildi. Hatay'ın yeni İl Emniyet Müdürü olarak Nihat Özen'in ataması Resmî Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda kesinleşti.