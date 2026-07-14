ürk futbolunun son dönemde yetiştirdiği önemli golcüler arasında gösterilen Nihat Kahveci, hem kulüp kariyerinde hem de A Milli Takım'da attığı kritik gollerle adından söz ettirdi. Beşiktaş altyapısından yetişerek Avrupa futboluna transfer olan eski milli futbolcu, futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından antrenörlük ve futbol yorumculuğu yaptı. Peki, Nihat Kahveci kimdir, hangi takımlarda oynadı? Nihat Kahveci kaç yaşında, nereli? İşte Nihat Kahveci'nin hayatı ve futbol kariyerine ilişkin öne çıkan bilgiler.

NİHAT KAHVECİ KİMDİR?

Nihat Kahveci, 23 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Futbola lise yıllarında Esenlerspor'da başladı. Lise eğitimi boyunca kulübün yıldızlar kategorisinde forma giyen Kahveci, okul hayatını tamamladıktan sonra Beşiktaş'ın tarama ekibinde görev yapan Rauf Başer tarafından siyah-beyazlı kulübün altyapısına kazandırıldı.

Profesyonel futbol kariyerindeki ilk önemli adımını Beşiktaş'ta atan Nihat Kahveci, 1997-1998 sezonunda dönemin teknik direktörü John Toshack tarafından A Takım kadrosuna dahil edildi. Böylece genç yaşta profesyonel futbol kariyerine başlamış oldu.

2002 yılının Ocak ayında, daha önce Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı teknik direktör John Toshack'ın görev yaptığı İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a transfer oldu. İspanya'da geçirdiği başarılı yılların ardından kariyerini aynı ülkede sürdürdü.

17 Ocak 2012 tarihinde ise profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Futbolculuğu bıraktıktan sonra İspanya'da Villarreal altyapısında yardımcı antrenör olarak görev yapan Nihat Kahveci, ardından kısa süre teknik direktörlük kariyerine devam etti. Son yıllarda ise televizyon ekranlarında futbol yorumculuğu yapmaktadır.

NİHAT KAHVECİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Nihat Kahveci'nin profesyonel futbol kariyeri Beşiktaş altyapısında başladı. Siyah-beyazlı ekipte gösterdiği performansla A Takım'a yükselen eski milli futbolcu, kariyerinde Türkiye ve İspanya'da önemli kulüplerin formasını giydi.

Kariyerinde forma giydiği kulüpler şunlardır:

Beşiktaş

Real Sociedad

Villarreal

Beşiktaş (ikinci dönem)

2002 yılında transfer olduğu Real Sociedad'da 4,5 sezon forma giyen Nihat Kahveci, bu süreçte 133 maçta 58 gol kaydetti. 2006 yılında sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte bonservis bedeli ödenmeden Villarreal'e transfer oldu.

Daha sonra yeniden Beşiktaş formasını giyen deneyimli futbolcu, 17 Ocak 2012 tarihinde aktif futbol yaşantısını noktaladı.

NİHAT KAHVECİ KAÇ YAŞINDA

Nihat Kahveci, 23 Kasım 1979 doğumludur.

NİHAT KAHVECİ NERELİ?

Nihat Kahveci, İstanbul doğumludur. Futbola İstanbul'da Esenlerspor'da başladı ve ardından Beşiktaş altyapısına transfer olarak profesyonel futbol kariyerinin ilk adımlarını attı.

Kulüp kariyerinin yanı sıra Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda da uzun yıllar forma giyen Nihat Kahveci, milli formayla 65 maça çıktı ve 19 gol attı.

Eski milli futbolcu, özellikle UEFA EURO 2008'de Çekya karşısında attığı iki golle Türk futbol tarihinin unutulmaz karşılaşmalarından birine imza attı. Aynı maçta kaydettiği galibiyet golü, UEFA tarafından turnuvanın en iyi golleri arasında gösterildi.