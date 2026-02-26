Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı?

İlahiyat dünyasının tanınan isimlerinden Mehmet Nihat Hatipoğlu, uzun yıllardır hem akademik hem de televizyon ekranları aracılığıyla dinî içerikler sunuyor. 1955 doğumlu Hatipoğlu'nun hayatı, kariyer yolculuğu ve özel yaşamı merak konusu olurken, "Nihat Hatipoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi, çocukları var mı?" soruları gündemde öne çıkıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Mehmet Nihat Hatipoğlu, 11 Mayıs 1955 doğumlu, Türk ilahiyatçı ve akademisyendir. 2019-2023 yılları arasında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin kurucu rektörü olarak görev yapmıştır. Günümüzde ATV kanalında sunduğu haftalık dini programlarla vaazlar vermekte ve izleyicilere dinî bilgiler aktarmaktadır.

NİHAT HATİPOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Nihat Hatipoğlu 1955 doğumlu olduğuna göre, 26 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 70 yaşındadır.

NİHAT HATİPOĞLU NERELİ?

Nihat Hatipoğlu, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde doğmuştur.

NİHAT HATİPOĞLU'NUN KARİYERİ

1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi ve Uşak Lisesi'ni bitirdi.

1981'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Hadis Anabilim Dalı'nda doktora yaptı; 2000 yılında doçent, 2012'de profesör oldu.

1985-1987 yıllarında Mısır'da Arapça eğitimi aldı.

2017'de Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atandı.

2019-2023 yılları arasında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğü yaptı.

Televizyon kariyerine Kanal A'da başladı; Flash TV ve Star TV'de Ramazan programları sundu.

Halen ATV'de haftalık dini programları ve yurt içi ile yurt dışında konferansları devam etmektedir.

Yazıları çeşitli dergilerde yayımlanmıştır.

NİHAT HATİPOĞLU EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Nihat Hatipoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.