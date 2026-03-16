Türk futbolunun tanınan teknik direktörlerinden Okan Buruk'un özel hayatı da kamuoyu tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle eşi Nihan Buruk'un kariyeri, eğitim geçmişi ve moda dünyasındaki çalışmaları sık sık araştırılıyor. Peki, Nihan Buruk kimdir? Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Detaylar...

OKAN BURUK'UN EŞİ NİHAN BURUK KİMDİR?

Nihan Buruk, moda dünyasında modellikten tasarımcılığa uzanan kariyeriyle tanınan bir isimdir. Asıl adı Nihan Akkuş olan Buruk, eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı ve Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun oldu. Moda alanındaki akademik eğitimi, kariyerinin yönünü belirleyen en önemli adımlardan biri oldu.

Henüz öğrencilik yıllarında modellik dünyasına adım atan Nihan Akkuş, Türkiye'de düzenlenen güzellik yarışmalarına katılarak dikkat çekti. Bu süreç, onun uluslararası platformlara açılmasının da önünü açtı. Kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri ise 2003 yılında Almanya'da düzenlenen "Top Model of the World" yarışmasında elde ettiği birincilik oldu. Bu başarı sayesinde uluslararası moda çevrelerinde adından söz ettirmeyi başardı.

Modellik kariyerinin ardından televizyon dünyasında da kısa süreli bir deneyim yaşayan Nihan Buruk, "Modda" adlı programı sunarak ekranlarda yer aldı. Bunun yanı sıra Almanya'da bazı dizilerde oyunculuk deneyimi de kazandı.

NİHAN BURUK KAÇ YAŞINDA?

Nihan Buruk, 1983 yılında doğdu. 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

NİHAN BURUK NERELİ?

Nihan Buruk'un eğitim ve kariyer hayatı büyük ölçüde İstanbul merkezli ilerlemiştir.

NİHAN BURUK MESLEĞİ NEDİR?

Nihan Buruk'un mesleği moda tasarımcılığıdır. Bununla birlikte kariyerinin farklı dönemlerinde modellik, televizyon programcılığı ve oyunculuk gibi alanlarda da çalışmalar yapmıştır.

Moda eğitiminin ardından tasarım alanına yönelen Buruk, Nian adlı markası altında kadın ve erkek hazır giyim koleksiyonları hazırlamaktadır. Tasarımlarında özgün ve yenilikçi çizgileriyle dikkat çeken Buruk, koleksiyonlarını hem Türkiye'de hem de uluslararası moda organizasyonlarında sergilemiştir.

İstanbul ve Londra Moda Haftalarında yer alması, onun moda dünyasında profesyonel bir tasarımcı olarak tanınmasına katkı sağlamıştır.

Genç yaşlarda modellikte kazandığı başarıların ardından moda tasarımına yönelmesi, kariyerinde güçlü bir dönüşüm yaratmıştır. Bugün Nihan Buruk, hem modacı hem de iş kadını kimliğiyle moda sektöründe faaliyet göstermeye devam etmektedir.