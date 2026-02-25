Haberler

Niğde okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Niğde'de okul yok mu (NİĞDE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Niğde okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Niğde'de okul yok mu (NİĞDE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde genelinde etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası veliler "26 Şubat Perşembe Niğde'de okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşım sorunlarının artması üzerine Niğde Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika okul durumunu haberimizden anlık takip edebilirsiniz.

Niğde'de okul yok mu, 26 Şubat Perşembe günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin yoğun kar uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Niğde Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 26 Şubat Perşembe Niğde okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

NİĞDE HAVA DURUMU

Niğde Kar Altında: Sıcaklıklar Hızla Düşüyor

Niğde genelinde perşembe gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Kar yağışıyla birlikte dondurucu bir ayazın şehre hakim olması bekleniyor.

26 Şubat Perşembe: Kar Yağışı ve Tipi

Perşembe günü Niğde'de gökyüzü tamamen kar bulutlarıyla kaplanacak. Gün boyu aralıklarla devam edecek olan yağışın, kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer tipi şeklinde görülmesi öngörülüyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: -1°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -6°C

• Detay: Kar yağışı ihtimali gün genelinde %35 seviyelerinde. Kuzeyden saatte 12 mph (yaklaşık 19 km) hızla esecek sert rüzgar ve %83 oranındaki nem, hissedilen sıcaklığı çok daha düşük seviyelere çekecek.

Niğde okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Niğde'de okul yok mu (NİĞDE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

27 Şubat Cuma: Dondurucu Soğuk ve Hafif Kar

Haftanın son iş gününde dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, hafif kar yağışı geçişlerinin devam etmesi bekleniyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: -1°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -6°C

• Detay: Sıcaklıklar gün boyunca donma noktasının üzerine çıkamayacak. Gökyüzünün kapalı olması ve dondurucu rüzgarın etkisiyle şehir genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı yaşanacak.

Niğdeli Sürücülere Uyarı: Kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle Niğde-Adana (Pozantı geçidi) ve Niğde-Kayseri kara yollarında oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı dikkatli olunmalıdır. Araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması hayati önem taşımaktadır.

NİĞDE OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti

İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutları, Galatasaray'ın yıldızları için Torino'da

Galatasaray'ın 3 yıldızı için bu akşam Torino'dalar
Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor

Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti

İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

Bir kadının "Eniştem" dediği kişiyle yaptığı paylaşıma tepki yağıyor
Galatasaray'da Juventus maçı öncesi büyük tehlike

Juventus maçı öncesi büyük tehlike