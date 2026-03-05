New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Oğuzhan Uğur'a ne zaman konuk olacak?

ABD'nin en dikkat çeken şehirlerinden New York'un Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sevilen YouTuber ve içerik üreticisi Oğuzhan Uğur'un programına katılacak. Bu özel röportaj, iki farklı dünyanın bir araya geldiği önemli bir etkinlik olarak takipçilerin merakını artırıyor.

NEW YORK'UN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI OĞUZHAN UĞUR'UN PROGRAMINDA

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, popüler YouTube programı "Mevzular Açık Mikrofon"'da Oğuzhan Uğur'un konuğu oluyor. Çekimler New York'ta yapılacak ve program kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı hedefliyor. Program takvimi ise henüz açıklanmadı.

ZOHRAN MAMDANI KİMDİR?

Doğum ve Köken: 18 Ekim 1991'de Kampala, Uganda'da doğan Mamdani, Afrika ve Güney Asya kökenli bir aileye mensup.

Eğitim: ABD'ye göç ederek eğitim hayatını New York'ta tamamladı.

Siyasi Kariyer: 2021'den itibaren New York Eyalet Meclisi'nde Queens merkezli 36. bölgeyi temsil eden Mamdani, Demokrat Parti çizgisinde ilerliyor.

MAMDANİ'NİN ÖNE ÇIKAN ÇALIŞMA ALANLARI

• Konut politikaları ve uygun fiyatlı sosyal konut projeleri

• Toplu taşıma ve şehir içi ulaşım hizmetleri

• Sosyal programlar ve topluluk destek projeleri

2025 BELEDİYE SEÇİMLERİ VAATLERİ

Zohran Mamdani, 2025 seçimlerinde şehir yönetiminde şunları ön plana çıkardı:

• Ücretsiz şehir içi otobüs uygulaması

• Kamusal çocuk bakımı hizmetleri

• Kira artışlarının sınırlandırılması

• Belediyeye ait marketler ve uygun fiyatlı sosyal konut projeleri