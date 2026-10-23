Nevzat Doğansoy kimdir? Şarkıcı Nev'in sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

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Nev sahne adıyla tanınan Nevzat Doğansoy'un menajeri İlker Ercan, 22 Ekim 2026'da kısa ve endişeli bir paylaşım yaptı: şarkıcı yeniden entübe edilmişti. Ercan, yoğun kanama nedeniyle kana ihtiyaç duyulduğunu yazdı ve sevenlerinden dua istedi.

57 yaşındaki sanatçı 3 Eylül'den bu yana hastanede. Yedi haftadır süren tedavi, karaciğer nakli beklenirken yeniden ağırlaştı.

NEV'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Nev'in sağlık durumu ağır. Menajeri İlker Ercan, sanatçının ikinci kez solunum cihazına bağlandığını ve kan bağışına ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Süreç 3 Eylül 2026'da başladı. Nev o gün bilincini kaybetti ve hastanenin acil servisine getirildi. Hastanenin açıklamasına göre entübe edildi, tetkiklerde çoklu organ yetmezliği tespit edildi ve yoğun bakıma alındı.

NEV'İN HASTALIĞI NE?

Nev'in hastalığı karaciğer rahatsızlığı. Çoklu organ yetmezliğiyle yoğun bakıma alınan sanatçı Ekim başında yoğun bakımdan çıktı ve karaciğer nakli beklemeye başladı. Menajeri o günlerde, değerler dengelenince donör arayışına başlanacağını söylemişti.

NEVZAT DOĞANSOY KİMDİR?

Nevzat Doğansoy, Nev sahne adıyla şarkı söyleyen, pop-rock ile Türk sanat müziğini birleştiren bir şarkıcı, besteci ve söz yazarı. Geniş kitleye 2001'de çıkan ilk albümü "Her Şeye Rağmen"deki "Zor" şarkısıyla ulaştı. Sahne adı, adının ilk üç harfi.

Müziğe çocukken mandolinle başladı, üniversitede elektro gitara geçti. 1995'te Chantage grubunda çaldı. 2000'de Teoman'ın davetiyle onun Türkiye turnesine katıldı; ilk albümü bir yıl sonra geldi.

NEVZAT DOĞANSOY KAÇ YAŞINDA?

Nevzat Doğansoy 57 yaşında. 24 Aralık 1968'de doğdu, iki ay sonra 58'ine girecek.

NEVZAT DOĞANSOY NERELİ?

Nevzat Doğansoy İstanbul'da doğdu.

NEVZAT DOĞANSOY'UN ŞARKILARI NELER?

Nevzat Doğansoy'un en bilinen şarkıları "Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim". Son ikisi Temmuz 2004'te çıkan "Sen Gibi" albümünde yer aldı.

Ağustos 2007'de yayımlanan "Işığım ve Gölgem" için Naim Korudağ'la yaklaşık bir buçuk yıl çalıştı; albümdeki 12 şarkının hepsini Nev yazdı, gitar sololarını da o çaldı. "Bir Nev-i Alaturka"da farklı dönemlerden Türk sanat müziği eserlerini yeniden yorumladı. Diğer albümlerinden biri de "Kıyısız Deniz". "Efkarlı", "Benmişim", "Kelebek" ve "Yokum" da sevilen şarkıları arasında.