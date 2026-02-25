Haberler

Nevşehir okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Nevşehir'de okul yok mu (NEVŞEHİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Nevşehir okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Nevşehir'de okul yok mu (NEVŞEHİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de 26 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmediği öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. İşte Nevşehir'de 26 Şubat Perşembe okulların durumu ve valiliğin resmi açıklaması…

Nevşehir okullar tatil mi? 26 Şubat Perşembegünü Nevşehir'de okulların açık olup olmadığı araştırılıyor. Nevşehir Valiliği kar tatili açıklamasıyla detaylar merak edildi. Güncel tatil bilgisi ve detaylar haberimizde…

NEVŞEHİR HAVA DURUMU

Nevşehir'de Kar Yağışı ve Dondurucu Ayaz Etkili Olacak

Kapadokya bölgesinde perşembe günü başlayacak kar yağışıyla birlikte sıcaklıklar hızla düşecek. Özellikle cuma günü termometrelerin sıfırın altında kalmasıyla oluşacak kuvvetli buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerekiyor.

26 Şubat Perşembe: Kar Sağanakları ve Keskin Soğuk

Perşembe günü Nevşehir genelinde gökyüzü çok bulutlu olacak ve kar sağanakları gün boyu etkisini sürdürecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 1°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -4°C

• Detay: Kar yağışı ihtimali gündüz %40, gece %35 seviyelerinde. Kuzeyden saatte 12 mph (yaklaşık 19 km) hızla esecek rüzgar ve %84 nem oranı, havayı olduğundan çok daha soğuk hissettirecek.

27 Şubat Cuma: Dondurucu Soğuk ve Kar Devam Ediyor

Nevşehir okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Nevşehir'de okul yok mu (NEVŞEHİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Haftanın son iş gününde dondurucu soğuklar etkisini artırıyor. Yağışın gün boyu kar şeklinde devam etmesi bekleniyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: -1°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -4°C

• Detay: Sıcaklıkların gün boyunca donma noktasının üzerine çıkmaması bekleniyor. Şehir genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı riski en üst seviyede.

Meteorolojik Uyarı: Bölgedeki dik yamaçlarda çığ tehlikesine ve karayollarında oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı sürücülerin kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları hayati önem taşımaktadır.

NEVŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembegünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutları, Galatasaray'ın yıldızları için Torino'da

Galatasaray'ın 3 yıldızı için bu akşam Torino'dalar
Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor

Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti

İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

Bir kadının "Eniştem" dediği kişiyle yaptığı paylaşıma tepki yağıyor