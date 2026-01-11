Nevşehir okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Nevşehir'de okul yok mu (NEVŞEHİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Nevşehir okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi günü Nevşehir'de okulların açık olup olmadığı araştırılıyor. Nevşehir Valiliği kar tatili açıklamasıyla detaylar merak edildi. Güncel tatil bilgisi ve detaylar haberimizde…

NEVŞEHİR HAVA DURUMU

Nevşehir: Kapadokya'da Beyaz Örtü ve Şiddetli Soğuk

İç Anadolu'nun masalsı coğrafyası Nevşehir, 12-16 Ocak tarihleri arasında tam anlamıyla "kara kış" koşullarını yaşayacak. Kar yağışıyla başlayacak olan hafta, dondurucu gece sıcaklıkları ve buzlanma ile devam edecek. Bölgeye seyahat edecek turistlerin ve yerel halkın sıkı giyinmesi ve ulaşım koşullarını kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

12-13 Ocak: Kar Yağışı ve Sert Düşüş 12 Ocak Pazartesi günü Nevşehir kar yağışının etkisi altında kalacak. Gündüz sıcaklığı 4 derece civarında olsa da kar yağışı gün boyu aralıklarla sürecek. 13 Ocak Salı günü ise kar yağışı yerini "kar sağanaklarına" bırakacak ve sıcaklıklar dramatik bir şekilde düşecek. Salı günü en yüksek sıcaklık eksi 2 derece olurken, gece saatlerinde termometrelerin eksi 8 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Peri bacalarının üzerinde oluşacak beyaz örtü görsel bir şölen sunsa da, aşırı soğuklar günlük hayatı zorlaştırabilir.

14 Ocak: Buzlanma Riski En Üst Seviyede Çarşamba günü yağış duracak ancak parçalı güneşli gökyüzü soğuğu kırmaya yetmeyecek. Gündüz sıcaklığı eksi 3 derecede kalırken, gece yine eksi 8 derecelik bir dondurucu soğuk hissedilecek. Özellikle sabah saatlerinde yollarda oluşacak kuvvetli buzlanma, sürücüler için büyük risk oluşturuyor. Ulaşımda yaşanabilecek gecikmelere karşı hazırlıklı olunmalı.

15-16 Ocak: Güneş Isıtmıyor Haftanın son günlerinde Nevşehir'de gökyüzü tamamen açıyor. 15 Ocak Perşembe ve 16 Ocak Cuma günleri güneşli bir hava hakim olacak. Ancak karasal iklimin etkisiyle sıcaklıklar hala düşük seyredecek. Gündüzleri 1 ila 3 dereceye çıkan sıcaklık, geceleri eksi 6 ve eksi 7 derecelerde kalmaya devam edecek. Kar örtüsünün bu düşük sıcaklıklarda hemen erimesi beklenmiyor. Kapadokya bölgesinde açık havada vakit geçirecek olanların termal kıyafetler tercih etmesi öneriliyor.

NEVŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.