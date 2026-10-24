Nev öldü mü? SON DAKİKA! Şarkıcı Nev neden öldü, hastalığı neydi? Nev son hali!

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Türk pop-rock müziğinin tanınan isimlerinden, Nev sahne adıyla bilinen Nevzat Doğansoy, 57 yaşında hayatını kaybetti. “Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla tanınan sanatçının vefat haberini menajeri İlker Ercan duyurdu.

ŞARKICI NEV NEDEN ÖLDÜ?

Şarkıcı Nev, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Sanatçının karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda bulunduğu, yapılan tetkiklerde ise çoklu organ yetmezliğinin tespit edildiği bildirildi. Nev'in 3 Eylül 2026'da bilinç kaybı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve bir süre entübe edildiği açıklanmıştı.

ŞARKICI NEV'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Nev'in sağlık durumuna ilişkin haberlerde karaciğer yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği bilgileri yer aldı. Sanatçı, İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Vefatına ilişkin açıklamalarda hastalığının ayrıntıları konusunda paylaşılan bilgiler bu çerçevede yer aldı.

ŞARKICI NEV KİMDİR?

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan Nev, 24 Aralık 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Şarkıcı, besteci ve söz yazarı kimliğiyle tanınan sanatçı, özellikle 2000'li yıllarda yayımladığı eserlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. “Zor”, “Sen Gibi”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sükut-u Hayal” sanatçının tanınan şarkıları arasında yer aldı.

Nev, pop-rock müziğinin yanı sıra Türk sanat müziği eserlerini farklı düzenlemelerle yorumladığı Bir Nev-i Alaturka projesiyle de müzik çalışmalarını sürdürdü.

ŞARKICI NEV KAÇ YAŞINDAYDI?

24 Aralık 1968 doğumlu olan Nevzat Doğansoy, hayatını kaybettiğinde 57 yaşındaydı. Sanatçı, müzik kariyeri boyunca sahne adı Nev ile tanındı.