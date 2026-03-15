Netanyahu SON DAKİKA! Netanyahu yaşıyor mu? Netanyahu öldü mü, nerede? İsrailli Gazeteciden öldü iddiası!

srail ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan karşılıklı saldırılar, dünya gündemini uzun süredir meşgul ediyor. Son gelişmeler ise özellikle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında sosyal medyada yayılan iddialarla dikkat çekti. İran'ın stratejik noktalara düzenlediği saldırılar sonrası bazı İsrailli gazeteciler, Netanyahu'nun hayatını kaybetmiş olabileceğini öne sürdü. Peki, Netanyahu öldü mü, yaşıyor mu ve nerede? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar…

NETANYAHU ÖLDÜ MÜ?

İran tarafından İsrail'e düzenlenen saldırıların hedeflerinden birinde, bazı haber kaynakları Netanyahu'nun hayatını kaybetmiş olabileceğini öne sürdü. Vurulan noktalardan birinde bulunan ev hakkında yayın yapan İsrailli bir gazeteci, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Netanyahu bu evde ölmüş olabilir" ifadelerini kullandı. Ancak bu paylaşım kısa süre sonra silindi ve iddialar doğrulanmadı.

NETANYAHU NEREDE?

İddiaların güçlenmesine neden olan bir başka detay ise Netanyahu'nun kritik bir güvenlik bilgilendirme toplantısına katılmaması oldu. Toplantıya İsrail Savunma Bakanı Israel Katz başkanlık ederken, Başbakan'ın toplantıda bulunmaması dikkat çekti. Bu durum, sosyal medyada ve uluslararası haber kaynaklarında spekülasyonların artmasına yol açtı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, X üzerinden yaptığı kısa bir paylaşımda, "Kendisine ulaşmak için çabalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı. Ancak bu paylaşım da bir süre sonra kaldırıldı ve Netanyahu'nun mevcut konumu hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı.

İRAN'IN SALDIRILARI VE DEVLETİN TEPKİLERİ

İsrail ve İran arasındaki gerilim, 28 Şubat itibarıyla karşılıklı saldırılarla başladı. İran Devrim Muhafızları, İsrailli yetkililerin bulunduğundan şüphelenilen 10 farklı noktaya saldırı düzenlediklerini açıkladı. Bu saldırılar, özellikle stratejik öneme sahip bölgeleri hedef alıyor ve İsrail tarafında büyük güvenlik önlemlerini tetikliyor.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "Siyonist suçlu Başbakan hayattaysa, onu kararlılıkla takip etmeye ve öldürmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. Bu açıklama, Netanyahu hakkında çıkan iddiaların uluslararası arenada daha fazla tartışılmasına neden oldu.

SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Gazeteci iddiaları: Vurulan noktalardan birinde İsrailli bir gazeteci, Netanyahu'nun ölmüş olabileceğini iddia etti.

Paylaşımın silinmesi: İddiaların yayıldığı paylaşım kısa süre sonra kaldırıldı.

Toplantıya katılmama: Netanyahu'nun kritik güvenlik toplantısına katılmaması dikkat çekti.

Resmi açıklama yok: İsrail Başbakanlık Ofisi ve İran tarafından konu hakkında doğrulanmış bilgi henüz paylaşılmadı.