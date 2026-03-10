Netanyahu öldü mü? SON DAKİKA! Netanyahu nerede, yaşıyor mu?

ABD destekli İsrail ile İran arasında devam eden gerilim ve karşılıklı saldırılar sürerken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında ortaya atılan iddialar uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İran basınında yer alan bazı haberlerde, son saldırılar sırasında Netanyahu'nun hedef alınmış olabileceği ve ağır yaralanmış ya da hayatını kaybetmiş olabileceği ileri sürüldü. Peki, Netanyahu nerede? Netanyahu yaşıyor mu? Detaylar...

NETANYAHU ÖLDÜ MÜ?

İran basınında yayımlanan haberlerde, İran'ın gerçekleştirdiği misilleme saldırılarında İsrail'de bazı stratejik noktaların hedef alındığı iddia edildi. Özellikle Tesnim News Agency tarafından yayımlanan haberde, saldırıların gerçekleştiği bölgeler arasında Netanyahu'nun bulunduğu alanın da yer almış olabileceği ileri sürüldü.

Haberde, saldırılar sırasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ağır yaralanmış ya da hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Ancak bu iddiaların herhangi bir bağımsız uluslararası kaynak tarafından doğrulanmadığı özellikle vurgulanıyor.

İran basınındaki iddiaların temel dayanak noktalarından biri, Netanyahu'nun son günlerde kamuoyunda görünmemesi oldu. İranlı kaynaklar, İsrail Başbakanı'nın son görüntülerinin basına yansımasının üzerinden yaklaşık dört gün geçtiğini öne sürdü.

Normal şartlarda sık sık video mesaj yayımlayan Netanyahu'nun son üç gün içerisinde kişisel sosyal medya hesaplarından herhangi bir video paylaşmaması da dikkat çeken unsurlar arasında gösterildi. Bu süreçte Netanyahu'ya atfedilen açıklamaların yalnızca yazılı metin olarak servis edilmesi ise iddiaların güçlenmesine neden olan bir başka detay olarak yorumlandı.

Bununla birlikte bazı uzmanlar, savaş ortamlarında devlet liderlerinin güvenlik gerekçesiyle kamuoyundan uzak tutulmasının olağan bir durum olabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle Netanyahu'nun görünmemesinin tek başına ölüm ya da yaralanma iddialarını doğrulayacak bir kanıt olmadığı belirtiliyor.

NETANYAHU NEREDE

İran basınında ortaya atılan iddiaların ardından İsrail'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun pazartesi gecesi Ulusal Sağlık Komuta Merkezi'ni ziyaret ettiğini duyurdu ve bu ziyaretten çekilen fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşılan bilgilere göre Netanyahu'nun ziyaret sırasında yetkililerle görüştüğü ve "Henüz işimiz bitmedi" mesajını verdiği aktarıldı. Bu açıklama, İran basınında ortaya atılan "Netanyahu öldü" iddialarına dolaylı bir yanıt olarak değerlendirildi.

Ancak İranlı kaynaklar bu açıklamaya rağmen iddialarını geri çekmiş değil. Onlara göre Netanyahu'nun son video görüntüsünün üzerinden yaklaşık üç gün geçmiş olması ve yalnızca fotoğraf paylaşılması soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırmıyor.

İPTAL EDİLEN ZİYARET VE ARTAN GÜVENLİK

İran basını, İsrail'deki güvenlik önlemlerinin son günlerde olağanüstü seviyeye çıkarıldığını da iddialarına dayanak olarak gösteriyor. Haberlere göre Netanyahu'nun konutunun bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri ciddi şekilde artırıldı.

Bunun yanı sıra ABD'nin Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner'ın İsrail'e yapmayı planladıkları ziyaretin aniden iptal edilmesi de dikkat çekti. Ziyaretin neden iptal edildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmaması ise çeşitli spekülasyonların ortaya çıkmasına neden oldu.

İran basını bu gelişmeleri Netanyahu hakkında ortaya atılan iddiaların dolaylı işaretleri olarak yorumlarken, İsrail tarafı ise konuya ilişkin ek bir açıklama yapmadı.

HÜKÜMETTEKİ İSİMLER HAKKINDA DA İDDİALAR

İran basınında yer alan haberler yalnızca Netanyahu ile sınırlı kalmadı. İsrail hükümetinde görev yapan bazı üst düzey isimler hakkında da dikkat çekici iddialar ortaya atıldı.

Haberlere göre İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İran'ın misilleme saldırılarında hayatını kaybetmiş olabileceği ileri sürüldü. İranlı kaynaklar, bu bilginin İsrail kamuoyundan gizlendiğini iddia etti.

Ayrıca Netanyahu'nun kardeşi Iddo Netanyahu'nun evine düzenlenen bir saldırı sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği yönünde iddialar da gündeme geldi.

Ancak hem Ben-Gvir hem de Netanyahu'nun kardeşi hakkında ortaya atılan bu iddiaların da hiçbirinin resmi makamlar tarafından doğrulanmadığı ifade ediliyor.

İSRAİL BAŞBAKANLIK OFİSİ'NDEN FOTOĞRAFLI YANIT

Uluslararası basında geniş yankı uyandıran iddiaların ardından İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşılan fotoğraflar, Netanyahu'nun görevine devam ettiği mesajını vermeyi amaçladı.

Yetkililer, Netanyahu'nun Ulusal Sağlık Komuta Merkezi'nde yaptığı ziyaret sırasında yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiğini ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Buna rağmen İran basını, Netanyahu'nun son video görüntüsünün birkaç gün önceye ait olmasını gerekçe göstererek iddialarını gündemde tutmaya devam ediyor.