Nesyri hangi takıma gitti, Nesyri Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak son dönemde takımdan ayrılacağı yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen Youssef En-Nesyri, İstanbul'daki kariyerine son noktayı koydu. Bir süredir Suudi Arabistan ekipleriyle temas halinde olan tecrübeli forvetin, sarı-lacivertli formayla olan bağı resmen koptu. Sözleşmesi feshedilen 28 yaşındaki golcünün, kariyerine Orta Doğu'nun devlerinden Al-Ittihad forması altında devam etmesi bekleniyor.

NESYRİ FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Sarı-lacivertli kulüpte teknik heyetin kadro planlaması dışında kalan Youssef En-Nesyri ile beklenen vedalaşma gerçekleşti. Fenerbahçe yönetimi, Faslı golcüyle yapılan görüşmeler sonucunda sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Federasyon kayıtlarına işlenen bu fesihle birlikte, 28 yaşındaki oyuncunun Türkiye serüveni resmen noktalanmış oldu.

SÖZLEŞME FESHEDİLDİ, YENİ ADRES SUUDİ ARABİSTAN OLDU

Transferin perde arkasından gelen bilgilere göre, En-Nesyri'nin sözleşmesini feshetmesinin ardından rotası Orta Doğu oldu. Yıldız futbolcunun, astronomik bir teklif aldığı Suudi Arabistan ligi ekiplerinden biriyle (başta Al-Ittihad olmak üzere) el sıkıştığı öğrenildi. Fenerbahçe, bu ayrılıkla birlikte hem yabancı kontenjanında yer açtı hem de yüksek maaş yükünden kurtularak transfer döneminin son günlerindeki operasyonlar için hamle şansı elde etti.

YOUSSEF EN-NESYRI'NİN FENERBAHÇE KARNESİ VE İSTATİSTİKLERİ

2024 yılında İspanyol ekibi Sevilla'dan büyük umutlarla transfer edilen En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla geçirdiği süre boyunca inişli çıkışlı ancak skorer bir grafik çizdi. Takımın hücum hattında önemli bir yer tutan Faslı santrforun Fenerbahçe istatistikleri şu şekilde kayıtlara geçti:

• Maç Sayısı: 78

• Gol Sayısı: 38

• Asist Sayısı: 6

Kritik maçlarda attığı gollerle takımına önemli puanlar kazandıran En-Nesyri, özellikle hava toplarındaki hakimiyetiyle Süper Lig'de fark yaratmıştı. 28 yaşındaki golcü, kariyerine artık farklı bir kıtada gollerini sıralayarak devam edecek.