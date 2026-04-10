Nesrin Cavadzade kimdir? Nesrin Cavadzade kaç yaşında, nereli?

Nesrin Cavadzade, yer aldığı projelerdeki etkileyici oyunculuğu ve güçlü performansıyla son yılların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Hem Türkiye’de hem de uluslararası yapımlarda dikkat çeken başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte merak edilen hayatı ve kariyerine dair detaylar…

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade, Azerbaycan asıllı Türk oyuncudur. 30 Temmuz 1982 tarihinde Bakü’de doğmuştur. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılından bu yana sinema, televizyon ve dijital platform projelerinde yer alan Cavadzade, birçok ödül kazanmış başarılı bir oyuncudur.

NESRİN CAVADZADE KAÇ YAŞINDA?

Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

NESRİN CAVADZADE NERELİ?

NESRİN CAVADZADE’NİN KARİYERİ

Nesrin Cavadzade, oyunculuk kariyerine “Yersiz Yurtsuz” dizisiyle başlamıştır. Ardından “Dilber’in Sekiz Günü” filmiyle büyük çıkış yapmış ve bu performansıyla çeşitli festivallerde En İyi Kadın Oyuncu ödülleri kazanmıştır. “Güzel Günler Göreceğiz”, “Kuzu” ve “Annemin Şarkısı” gibi sinema filmlerinde yer alarak dikkat çekmiştir. Televizyonda ise “Ağır Roman Yeni Dünya”, “Yasak Elma”, “Bizim Hikaye” ve “Üç Kuruş” gibi yapımlarda rol almıştır. Ayrıca dijital platformda “Bir Başkadır” dizisinde de yer almıştır. Başarılı performanslarıyla birçok ödül kazanmış ve Türkiye’nin öne çıkan oyuncularından biri olmuştur.