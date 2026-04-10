Nesrin Cavadzade kimdir? Nesrin Cavadzade kaç yaşında, nereli?

Nesrin Cavadzade kimdir? Nesrin Cavadzade kaç yaşında, nereli?
Nesrin Cavadzade, hem sinema hem de televizyon projelerinde sergilediği güçlü performanslarla adından sıkça söz ettiren başarılı bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Peki, Nesrin Cavadzade kimdir? Nesrin Cavadzade kaç yaşında, nereli?

Nesrin Cavadzade, yer aldığı projelerdeki etkileyici oyunculuğu ve güçlü performansıyla son yılların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Hem Türkiye'de hem de uluslararası yapımlarda dikkat çeken başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte merak edilen hayatı ve kariyerine dair detaylar…

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade, Azerbaycan asıllı Türk oyuncudur. 30 Temmuz 1982 tarihinde Bakü’de doğmuştur. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılından bu yana sinema, televizyon ve dijital platform projelerinde yer alan Cavadzade, birçok ödül kazanmış başarılı bir oyuncudur.

NESRİN CAVADZADE KAÇ YAŞINDA?

Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

NESRİN CAVADZADE NERELİ?

Nesrin Cavadzade Azerbaycan’ın başkenti Bakü doğumludur. Aslen Azerbaycanlıdır.

NESRİN CAVADZADE’NİN KARİYERİ

Nesrin Cavadzade, oyunculuk kariyerine “Yersiz Yurtsuz” dizisiyle başlamıştır. Ardından “Dilber’in Sekiz Günü” filmiyle büyük çıkış yapmış ve bu performansıyla çeşitli festivallerde En İyi Kadın Oyuncu ödülleri kazanmıştır. “Güzel Günler Göreceğiz”, “Kuzu” ve “Annemin Şarkısı” gibi sinema filmlerinde yer alarak dikkat çekmiştir. Televizyonda ise “Ağır Roman Yeni Dünya”, “Yasak Elma”, “Bizim Hikaye” ve “Üç Kuruş” gibi yapımlarda rol almıştır. Ayrıca dijital platformda “Bir Başkadır” dizisinde de yer almıştır. Başarılı performanslarıyla birçok ödül kazanmış ve Türkiye’nin öne çıkan oyuncularından biri olmuştur.

Gözler barış masasına çevrilmişken İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj

Gözler barış masasına çevrilmişken dünyayı tedirgin eden mesaj

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor

Dünyanın kaderinin çizileceği yer! 2 gün tatil ilan edildi
Haberler.com
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu

Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu
Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor

Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor

İndirimin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
13 gün boyunca yerin 300 metre altında kaldı! İlk sözleri bakın ne oldu

Yerin 300 metre altında 13 gün! İlk sözleri bakın ne oldu
Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı

Tarih yazdığı maçtan sonra söyledikleri ortalığı yıktı