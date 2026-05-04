Magazin gündeminde yer alan iddialar, oyuncu Nesrin Cavadzade hakkında dikkat çekici gelişmeleri beraberinde getirdi. Özellikle özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncunun evlendiğine dair ortaya atılan bilgiler, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. İddiaların merkezinde ise Kadir Taner Uçar ile gerçekleştiği öne sürülen bir nikâh yer alıyor. Peki, Nesrin Cavadzade evlendi mi? Nesrin Cavadzade kiminle evlendi? Detaylar...

NESRİN CAVADZADE EVLENDİ Mİ?

Oyuncunun evlendiğine dair bilgiler, doğrudan resmi bir açıklamaya dayanmamakla birlikte çeşitli magazin kaynaklarında yer aldı. Özellikle gazeteci Birsen Altuntaş tarafından paylaşılan haberler, iddiaların yayılmasında etkili oldu.

Söz konusu iddialara göre, Nesrin Cavadzade’nin nikâh sürecini oldukça sade ve göz önünden uzak bir şekilde gerçekleştirdiği öne sürüldü. Oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da bu iddiaları destekler nitelikte yorumlandı.

Cavadzade’nin nikâh öncesinde boş sandalyelerin yer aldığı bir kare paylaşması, dikkat çeken detaylardan biri oldu. Bunun ardından sırtı dönük bir fotoğrafla birlikte yer aldığı bir paylaşım daha geldi. Ancak bu paylaşımlarda nikâhın açıkça doğrulandığı herhangi bir ifade yer almadı.

NESRİN CAVADZADE KİMİNLE EVLENDİ?

İddialara göre Nesrin Cavadzade, Kadir Taner Uçar ile hayatını birleştirdi. Nikâhın, “Daha On Yedi” dizisinin çekimlerinin gerçekleştirildiği Bodrum’da yapıldığı öne sürüldü.

Çiftin nikâhı oldukça sade bir şekilde gerçekleştirdiği ve geniş katılımlı bir düğün organizasyonu yapılmadığı iddialar arasında yer aldı. Ayrıca nikâh tarihinin, Kadir Taner Uçar’ın doğum gününe denk geldiği de dile getirildi.

Yaş farkı da gündemde yer alan bir diğer detay oldu. İddialara göre Uçar’ın 36 yaşında, Cavadzade’nin ise 43 yaşında olduğu ve aralarında 7 yaş bulunduğu belirtildi.

Nikâh gününe dair paylaşımlarda oyuncunun poodle cinsi köpeği Dolce’ye papyon takıldığı detayı da dikkat çekti. Bunun yanı sıra, nikâh sabahında oyuncunun “Daha On Yedi” dizisinin afiş çekimlerine katılacağı bilgisi de paylaşıldı.