Dizinin başrol oyuncularından Neslihan Atagül'ün projeden ayrılması ise izleyicilerde büyük bir merak ve tartışma yarattı. Peki Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden neden ayrıldı? İşte detaylar…

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN DİZİDEN AYRILMA SEBEBİ NEYDİ?

Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinde "Nare Çelebi" karakterine hayat veriyordu. Ancak 2021 yılının başlarında oyuncunun diziden ayrılacağı açıklandı. Yapılan resmi açıklamalara göre bu ayrılığın temel nedeni sağlık sorunlarıydı.

Başarılı oyuncu, çekim sürecinde kendisine "geçirgen bağırsak sendromu" teşhisi konulduğunu duyurdu. Bu rahatsızlık, uzun ve yoğun çalışma temposuyla birleştiğinde Atagül'ün sağlığını ciddi şekilde etkilemeye başladı. Doktorların tavsiyesi doğrultusunda dinlenmesi ve tedavi sürecine odaklanması gerektiği belirtildi.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Geçirgen bağırsak sendromu, bağırsak duvarının normalden daha geçirgen hale gelmesiyle ortaya çıkan bir rahatsızlık olarak biliniyor. Bu durum; kronik yorgunluk, mide-bağırsak sorunları, bağışıklık sistemi problemleri ve genel halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Neslihan Atagül de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlandığını dile getirmişti. Uzun set saatleri ve yoğun tempo, iyileşme sürecini olumsuz etkilediği için diziden ayrılma kararı kaçınılmaz oldu.

YAPIMCI VE KANAL CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Evet. Dizinin yapım şirketi ve Star TV, Neslihan Atagül'ün ayrılığıyla ilgili ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, oyuncunun sağlık durumunun her şeyden önemli olduğu vurgulandı ve ayrılığın tamamen dostane bir şekilde gerçekleştiği belirtildi.

Yapım ekibi, Atagül'ün projeye kattığı değere teşekkür ederken, iyileşme sürecinde kendisine destek olduklarını da kamuoyuyla paylaştı. Bu açıklama, kulislerde dolaşan "senaryo krizi" veya "set anlaşmazlığı" iddialarının da önünü kesmiş oldu.

DİZİ NESLİHAN ATAGÜL OLMADAN NASIL DEVAM ETTİ?

Neslihan Atagül'ün ayrılığı, dizinin hikâyesinde önemli değişikliklere yol açtı. "Nare" karakterinin vedası sonrası senaryo yeniden şekillendirildi ve odak noktası Sancar karakteri ile yeni gelişmelere kaydırıldı.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde kadroya Tuba Büyüküstün dahil oldu ve hikâye farklı bir yönde devam etti. Ancak birçok izleyici, Neslihan Atagül'ün ayrılığının dizinin duygusal atmosferinde belirgin bir boşluk yarattığını dile getirdi.

NESLİHAN ATAGÜL AYRILIK SONRASI NE YAPTI?

Diziden ayrıldıktan sonra Neslihan Atagül, bir süre ekranlardan uzak kalarak tamamen sağlığına odaklandı. Tedavi sürecinin ardından sosyal medyada daha aktif olmaya başlayan oyuncu, takipçilerine sağlık durumunun giderek düzeldiğini müjdeledi.

Daha sonra dijital projelere yönelen Atagül, hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendisini yormayacak yapımları tercih etti. Bu da onun kariyerine kontrollü ve bilinçli bir şekilde devam ettiğini gösterdi.

AYRILIK BİR ZORUNLULUKTU

Özetle Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızı dizisinden ayrılmasının nedeni; iddiaların aksine set krizi ya da anlaşmazlık değil, tamamen sağlık sorunlarıydı. Oyuncunun kendi sağlığını önceliklendirmesi, hem hayranları hem de sektör tarafından takdirle karşılandı.