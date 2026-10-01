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Neşet Koçkar, turizm sektöründeki çalışmaları ve Anex Turizm ile bağlantılı iş hayatıyla tanınan iş insanları arasında yer alıyor. Koçkar'ın adı son olarak Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gündeme geldi. Operasyonda Anex Turizm'in sahibi Neşet Koçkar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı ve eski belediye yöneticisinin gözaltına alındığı bildirildi. Peki, Neşet Koçkar kimdir, kaç yaşında, nereli? Neşet Koçkar evli mi, çocuğu var mı? Neşet Koçkar hangi otellerin sahibi? Detaylar....

NEŞET KOÇKAR KİMDİR?

Neşet Koçkar, 1973 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Turizm ve otelcilik alanında eğitim alan Koçkar, meslek hayatına genç yaşlarda turizm sektöründe başladı.

Kariyerinin ilk dönemlerinde otellerde farklı görevlerde çalışan Koçkar'ın resepsiyonistlik yaptığı belirtiliyor. Turizm sektörünün farklı alanlarında edindiği deneyimlerin ardından iş hayatını kendi girişimleri üzerinden geliştiren Koçkar, ilerleyen dönemde Anex Turizm ile adını duyurdu.

Koçkar'ın iş hayatındaki önemli dönemlerden biri de Rusya'da çalıştığı süreç oldu. Rusya'daki turizm pazarını yakından inceleyen Koçkar'ın, Rus turistlerin Türkiye'ye yönelik ilgisini ve iki ülke arasındaki turizm potansiyelini değerlendirdiği ve bu doğrultuda kendi girişimlerini geliştirmeye başladığı belirtiliyor.

NEŞET KOÇKAR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Neşet Koçkar, 1973 yılında Kars'ta doğdu. 2026 yılı itibarıyla 52-53 yaşlarında olan Koçkar'ın doğum yeri Kars'tır.

NEŞET KOÇKAR EVLİ Mİ, EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

Neşet Koçkar'ın evli olduğuna yönelik çeşitli biyografi ve sektör içerikleri bulunuyor. Ancak eşinin kimliğini kesin ve güvenilir biçimde doğrulayan güncel kamuya açık bilgiler sınırlı.

Bu nedenle Neşet Koçkar'ın eşinin kim olduğu konusunda doğrulanmamış isimlere yer vermek mümkün değil. Koçkar'ın özel hayatına ilişkin kamuya açık bilgiler, iş hayatına ilişkin bilgilere kıyasla oldukça sınırlı.

Neşet Koçkar'ın çocuğu olup olmadığı konusunda da verilen bilgiler içerisinde doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle çocuk sahibi olup olmadığına ilişkin kesin bir ifade kullanılamaz.

NEŞET KOÇKAR HANGİ OTELLERİN SAHİBİ?

Neşet Koçkar, Anex Turizm ile turizm sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı olarak biliniyor. Verilen bilgilerde Koçkar'ın turizm ve otelcilik alanındaki faaliyetleri vurgulanırken, son dönemdeki gelişmeler nedeniyle otel yatırımları da araştırma konusu oldu.

Ancak mevcut bilgiler içerisinde Neşet Koçkar'ın sahip olduğu otellerin tamamına ilişkin doğrulanmış ve güncel bir liste bulunmuyor. Bu nedenle doğrulanmamış otel isimlerini kesin bilgi olarak sıralamak doğru olmaz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Koçkar hakkında yayımladığı biyografik içerikte de Anex Turizm Grubu'nun turizm faaliyetleriyle birlikte otel işletmelerine ilişkin bilgiler yer alıyor.

NEŞET KOÇKAR NEDEN GÜNDEMDE?

Neşet Koçkar'ın adı, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyon nedeniyle gündeme geldi.

29 Eylül 2026'da Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 20 şüpheliden 18'inin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan isimler arasında Anex Turizm'in sahibi Neşet Koçkar'ın da bulunduğu açıklandı. Operasyon kapsamında 35 adres ve 2 teknede eş zamanlı işlem gerçekleştirildiği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Bu nedenle operasyon kapsamında gündeme gelen iddialar bakımından soruşturmanın sonuçlarının beklenmesi gerekiyor.