Nefise Karatay kimdir? Survivor Nefise Karatay kaç yaşında, nereli?

Survivor 2023'ün en dikkat çeken isimlerinden biri olarak izleyicilerin beğenisini kazanan Nefise Karatay, yarışmadaki üstün performansı ve mücadeleci kişiliğiyle kısa sürede öne çıktı. Ancak parkurlarda gösterdiği başarı, onun hayat hikâyesi ve spor geçmişiyle birleşince merak daha da artıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Nefise Karatay, Survivor 2023 sezonunun dikkat çeken yarışmacılarından biri ve profesyonel bir milli atlet. Sporcu kimliği ve parkurlardaki yüksek performansıyla öne çıkmış, azmi ve mücadeleci yapısıyla yarışmanın favorileri arasında yer almıştır. Survivor 2023 şampiyonu olarak da adını geniş kitlelere duyurmuştur.

NEFİSE KARATAY KAÇ YAŞINDA?

Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 doğumlu olup 27 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 25 yaşındadır.

NEFİSE KARATAY NERELİ?

Nefise Karatay'ın doğum yeri bilgisi net olarak belirtilmemiş olsa da spor kariyerine Fenerbahçe bünyesinde İstanbul'da başlamış, daha sonra ailesiyle İzmir'e taşınarak çalışmalarını burada sürdürmüştür.

NEFİSE KARATAY'IN KARİYERİ

Küçük yaşta atletizme başlayan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama branşlarında milli sporcu olarak Türkiye'yi temsil etmiştir. Spor hayatına Fenerbahçe'de adım atmış, disiplinli çalışmalarıyla dikkat çekmiştir. Survivor 2023'te Ünlüler Takımı'na yedek olarak katılan Karatay, parkurlardaki performansıyla kısa sürede öne çıkmış ve yarışmanın şampiyonu olmuştur.