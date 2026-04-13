Nefise Karatay kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında, nereli?

Spor kariyerinden televizyon ekranlarına uzanan başarı hikâyesiyle dikkat çeken Nefise Karatay, özellikle Survivor yarışmasındaki performansıyla geniş kitleler tarafından tanınan isimler arasında yer alıyor. Küçük yaşlardan itibaren spora yönelen Karatay, atletizmde elde ettiği derecelerle adından söz ettirirken, yarışmalardaki güçlü performansıyla da merak konusu oldu. Peki, Nefise Karatay kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 doğumlu Türk milli sporcu ve televizyon yarışmalarında elde ettiği başarılarla tanınan bir isimdir. Küçük yaşlardan itibaren spora başlayan Karatay, özellikle atletizm branşında uzun atlama ve engelli koşu dallarında kariyerini sürdürmüştür. Daha sonra Survivor yarışmasındaki performansıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

SURVİVOR NEFİSE KAÇ YAŞINDA?

Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 doğumludur.

2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

SURVİVOR NEFİSE NERELİ?

Nefise Karatay Türkiye’de doğmuştur ve spor hayatını Türkiye’de sürdürmüştür. Küçük yaşlarda İzmir’e taşınmış ve spor kariyerine burada devam etmiştir.

SURVİVOR NEFİSE KARİYERİ

Nefise Karatay, spora 5 yaşında annesinin yönlendirmesiyle başlamıştır. İlk olarak atletizm alanına yönelmiş ve uzun atlama ile engelli koşu branşlarında gelişim göstermiştir. Profesyonel spor kariyeri için İstanbul’a gelmiş, burada elde ettiği başarıların ardından ailesiyle birlikte İzmir’e yerleşmiştir.

Spor hayatına Fenerbahçe’de devam eden Karatay, burada önemli dereceler elde ederek milli takım seviyesine yükselmiştir. Atletizm kariyerinin yanı sıra televizyon dünyasında da tanınan Nefise Karatay, Survivor yarışmasına katılarak büyük bir çıkış yakalamış ve şampiyonluk elde etmiştir.

