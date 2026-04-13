Spor geçmişi ve televizyon yarışmalarındaki performansıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Nefise Karatay, özellikle Survivor’daki mücadelesiyle geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekti. Atletizm altyapısından gelen Karatay, başarıları ve disiplinli spor hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Nefise Karatay kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında, nereli? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SURVİVOR NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 doğumlu Türk milli sporcu ve televizyon yarışmalarında elde ettiği başarılarla tanınan bir isimdir. Küçük yaşlardan itibaren spora başlayan Karatay, özellikle atletizm branşında uzun atlama ve engelli koşu dallarında kariyerini sürdürmüştür. Daha sonra Survivor yarışmasındaki performansıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

SURVİVOR NEFİSE KAÇ YAŞINDA?

Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 doğumludur.

2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

SURVİVOR NEFİSE NERELİ?

Nefise Karatay Türkiye’de doğmuştur ve spor hayatını Türkiye’de sürdürmüştür. Küçük yaşlarda İzmir’e taşınmış ve spor kariyerine burada devam etmiştir.

SURVİVOR NEFİSE KARİYERİ

Nefise Karatay, spora 5 yaşında annesinin yönlendirmesiyle başlamıştır. İlk olarak atletizm alanına yönelmiş ve uzun atlama ile engelli koşu branşlarında gelişim göstermiştir. Profesyonel spor kariyeri için İstanbul’a gelmiş, burada elde ettiği başarıların ardından ailesiyle birlikte İzmir’e yerleşmiştir.

Spor hayatına Fenerbahçe’de devam eden Karatay, burada önemli dereceler elde ederek milli takım seviyesine yükselmiştir. Atletizm kariyerinin yanı sıra televizyon dünyasında da tanınan Nefise Karatay, Survivor yarışmasına katılarak büyük bir çıkış yakalamış ve şampiyonluk elde etmiştir.