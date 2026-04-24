Necmettin Nursaçan evlendi mi, Necmettin Nursaçan Hoca kaç yaşında, yeni eşi kim?

ÜNLÜ İLAHİYATÇI NECMETTİN NURSAÇAN 86 YAŞINDA YENİDEN EVLENDİ

Türkiye’nin sevilen ilahiyatçılarından, eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, geçtiğimiz yıl hayat arkadaşını kaybetmesinin ardından 86 yaşında yeniden dünya evine girdi. Ömrünü İslam’a ve toplumu aydınlatmaya adayan Nursaçan hocanın bu kararı, sosyal medyada geniş yankı bulurken; ilim dünyasının bu önemli isminin özel hayatındaki yeni gelişme sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

EVLATLARINDAN ORTAK KARAR: "BABAMIZIN HUZURU İÇİN BİZ İSTEDİK"

Necmettin Nursaçan’ın çocukları Tahir, Şemsettin ve Mahmut Nursaçan, babalarının evliliği üzerine yapılan yorumlara yanıt vermek amacıyla ortak bir bildiri yayımladı. Evlatları, bu evlilik kararının sadece babalarının şahsi bir tercihi olmadığını, 86 yaşındaki bir çınarın hayatının bu dönemini daha huzurlu ve bakımlı geçirebilmesi için aile meclisinde alınmış ortak bir karar olduğunu vurguladı.

"YALNIZ KALMAMASI BİZİM EVLATLIK GÖREVİMİZDİR"

Nursaçan ailesi yaptıkları açıklamada, babalarının manevi huzuru ve günlük yaşam düzeninin en sağlıklı şekilde devam etmesini amaçladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

• Manevi Huzur: Babamızın yalnız kalmaması ve en iyi şartlarda bakılması bizim için bir vebaldir.

• Aile Onayı: Bu adım tamamen ailemizin bilgisi, rızası ve istişareleri sonucunda atılmıştır.

• Saygı Çağrısı: Bir ömrü millete hizmetle geçirmiş bir ilim insanının mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

SOSYAL MEDYADAKİ YORUMLARA SİTEM: "TEESSÜRLE TAKİP EDİYORUZ"

Sosyal medya mecralarında yer alan haksız eleştirilere ve gerçeği yansıtmayan yorumlara tepki gösteren Nursaçan'ın çocukları, bu durumun hem kendilerini hem de babalarını incittiğini ifade etti. Yapılan evliliğin hem dini kurallara hem de yasalara uygun, meşru bir durum olduğunu hatırlatan aile; bu kararın sadece insani ve vicdani bir zeminde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

NECMETTİN NURSAÇAN KİMDİR? BİR ÖMÜR HİZMETLE GEÇTİ

1942 yılında Kayseri’de doğan Necmettin Nursaçan, uzun yıllar Kayseri İl Müftülüğü ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Ekranlarda yaptığı dini programlar ve kendine has nezaketiyle tanınan Nursaçan; vaazları, kitapları ve sohbetleriyle milyonların gönlünde taht kurmuş müstesna bir isimdir. 86 yaşındaki Nursaçan, yeni hayat arkadaşıyla birlikte sakin ve huzurlu bir yaşam sürdürmeye devam edecek.