Necati Bilgiç kimdir? Necati Bilgiç hasta mı, şizofreni mi oldu?

Arabesk, Bıçkın, Davacı, Milyarder, Karanfilli Naciye, Çirkinler de Sever ve Çiçek Taksi gibi Türk sinemasının sevilen yapımlarında rol alan Necati Bilgiç, yıllar sonra yeniden konuşulmaya başladı. Peki usta oyuncunun yaşam öyküsü nedir? Necati Bilgiç'in sağlık durumu hakkında ortaya atılan iddialar doğru mu?

NECATİ BİLGİÇ KİMDİR?

13 Ekim 1953'te Bursa'da dünyaya gelen Necati Bilgiç, 1975 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın tiyatro bölümüne girerek sanat eğitimine başladı. Üç yıllık eğitimin ardından mezun olan Bilgiç, bu süreçte Uğur Yücel ile tanıştı ve Yıldız Kenter'in öğrencisi olma fırsatını yakaladı.

Profesyonel sahne yolculuğuna Kenter Tiyatrosu'nda Vişne Bahçesi oyunuyla adım attı ve burada yedi yıl boyunca birçok oyunda sahne aldı. Daha sonra Şehir Tiyatroları'na geçerek Kanlı Nigâr oyununda rol üstlendi. 1980–1981 döneminde Tef Kabare'ye katılan Bilgiç, kabarenin kapanmasının ardından Uğur Yücel ile birlikte bir ikili olarak sahneye çıkmaya başladı. TRT'de yayımlanan "Uğur–Necati" programıyla büyük bir izleyici kitlesine ulaştılar ve Türkiye'de ilk kez "play-back komedi" tarzını seyirciyle buluşturdular.

Sinema kariyerinde özellikle Şener Şen'le birlikte yer aldığı yapımlarla tanınan Bilgiç, Namuslu, Karanfilli Naciye, Aşık Oldum, Kemal Sunal'ın Davacı ve Bıçkın filmleri ile Şener Şen'in Milyarder ve Arabesk yapımlarında akıllarda kaldı. Televizyon izleyicisinin gönlünde ise 1995 yapımı Çiçek Taksi dizisindeki Karadenizli Niyazi karakteriyle yer edindi. Bunun yanı sıra Konu Komşu, Şen Kahkahalar ve Kuzenlerim gibi dizilerde de rol aldı. 2012 yapımı Berlin Kaplanı filmindeki performansıyla 17. Sadri Alışık Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı.

NECATİ BİLGİÇ HASTA MI?

2016 yılında geçirdiği açık kalp ameliyatının ardından tedavi süreci zor geçen Bilgiç'te zamanla psikolojik sorunlar ortaya çıktı. Bir süredir Bursa'daki bir huzurevinde yaşamını sürdüren usta oyuncuya, bu süreçte şizofreni tanısı konulduğu belirtiliyor.