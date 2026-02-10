Nazlı Sabancı hamile mi? Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çifti, gündemde yeni gelişmelerle dikkat çekiyor. Çiftin özel hayatına dair yaşanan hareketlilik, sosyal medyada ve haber gündeminde merak uyandırıyor. Nazlı Sabancı'dan beklenen sürpriz ne? Hamilelik iddiaları doğru mu, yoksa sadece spekülasyon mu? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NAZLI SABANCI HAMİLE Mİ?

Evet, Nazlı Sabancı ikinci bebeğine hamile. Henüz hamileliğinin detayları kamuoyuna açıklanmamış, ancak güvenilir kaynaklar tarafından doğrulandığı belirtiliyor.

NAZLI SABANCI KİMDİR?

Nazlı Sabancı, Bursalı köklü bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiş, sosyetik çevrelerde tanınan bir isimdir. 2017 yılında Hacı Sabancı ile aşk yaşamaya başlamış, 2021 yılında evlenmiş ve çiftin Arzu Alara adında bir kızları vardır. Londra'da University of Westminster'da Hukuk Bölümü mezunudur ve sanatla da ilgilenmiştir. Şu anda aktif olarak avukatlık yapmamaktadır.

NAZLI SABANCI KAÇ YAŞINDA?

Nazlı Sabancı, 1994 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

NAZLI SABANCI NERELİ?

Nazlı Sabancı, aslen Bursalıdır.

HACI SABANCI KİMDİR?

Hacı Sabancı, 1987 doğumlu İstanbul'lu bir iş insanıdır. Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın büyük oğludur. Liseyi Saint-Benoît Fransız Lisesi'nde tamamlamış, lisansını ABD'de Boston Tufts University'de ekonomi üzerine, yüksek lisansını ise Londra City University'de Denizcilik ve Finans alanında yapmıştır. Hacı Sabancı, Densa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Marinsa Denizcilik ile Hayat Tekstil şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir. Aynı zamanda Beşiktaş kongre üyesidir.

NAZLI SABANCI İLE HACI SABANCI NE ZAMAN EVLENDİ?

Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, Kasım 2020'de evlenme teklifinin ardından 10 Ekim 2021'de sade bir törenle dünyaevine girdi. Çırağan Sarayı'ndaki görkemli düğün ise 25 Haziran 2022'de gerçekleşti.