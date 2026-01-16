2026 yılının Ocak ayında Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Nazlı Demir de dahil olmak üzere 16 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar, 16 Ocak 2026 tarihli ve 33139 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Peki, Nazlı Demir kimdir? Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Nazlı Demir kaç yaşında, nereli? Detaylar...

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI NAZLI DEMİR KİMDİR?

Nazlı Demir, Türkiye kamu yönetimi ve mülki idare camiasının tanınan isimlerinden biridir. Yıllar içinde kaymakamlık, merkez teşkilat ve genel müdürlüklerde yürüttüğü kıdemli görevler ile kamu idaresinde ön plana çıkmıştır. 2026 yılı terfi kararları arasında yer almasıyla birlikte, Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanlığı görevini sürdüren Demir, kurum bünyesinde göç yönetimi politikalarının planlanması ve uygulanmasında kritik roller üstlenmektedir.

Göç İdaresi Başkanlığı (PMM), Türkiye'de göç, uluslararası koruma ve yabancılarla ilgili tüm politika, koordinasyon ve uygulamaları yürütmekle görevli merkezi hükümet organıdır. Bu kurumun daire başkanları, Türk göç politikasının uygulanmasında ve bürokratik süreçlerin yönetiminde önemli rol oynar.

NAZLI DEMİR KAÇ YAŞINDA?

Nazlı Demir, 1986 yılında dünyaya gelmiştir. Bu bilgiye göre, 2026 itibarıyla yaklaşık 40 yaşındadır.

NAZLI DEMİR NERELİ?

Nazlı Demir, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde doğmuştur.

NAZLI DEMİR MESLEKİ VE AKADEMİK GEÇMİŞİ

Nazlı Demir, eğitim hayatına Sarıkaya'da başladıktan sonra üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamlamıştır. 2008 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 2010 yılında Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine adım atmıştır.

Görev süresince Türkiye'nin farklı bölgelerinde değişik idari sorumluluklar üstlenmiş olan Demir'in görev yerleri ve kariyer gelişimi şunlardır:

2014–2016 Tokat/Sulusaray

2016–2018 Kayseri/Felahiye

2018–2020 Diyarbakır/Çermik

27.07.2020 – 16.09.2020 Uşak/Eşme

16.09.2020 – 26.08.2022 Adıyaman/Besni

26.08.2022 tarihinden itibaren Şırnak/Cizre Kaymakamlığı görevini yürütürken sonrasında merkez teşkilat Daire Başkanı olarak atanmıştı