Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapan Nazım Akkoyunlu, şehircilik alanındaki akademik birikimi ve kamu-özel sektör deneyimiyle dikkat çeken bir isimdir. Peki, Nazım Akkoyunlu kimdir? Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

KENT A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ NAZIM AKKOYUNLU KİMDİR?

Akkoyunlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 2004 yılında lisans, 2007 yılında ise yüksek lisans derecelerini almıştır.

Akademik hayatını kesintisiz sürdüren Nazım Akkoyunlu, halen aynı üniversitenin Şehircilik Doktora Programında eğitimine devam etmektedir. Bu akademik yolculuk, onun şehir planlama, kentsel tasarım ve mekânsal stratejik planlama konularında derinlemesine bilgi sahibi olmasını sağlamıştır.

Profesyonel kariyerinde 2005 yılından itibaren şehir planlama, çevre düzeni planlaması ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) alanlarında önemli görevlerde bulunmuş, kamu ve özel sektörde çeşitli projelerde aktif rol üstlenmiştir.

NAZIM AKKOYUNLU KAÇ YAŞINDA?

1982 doğumlu olan Nazım Akkoyunlu, 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

NAZIM AKKOYUNLU NERELİ?

Nazım Akkoyunlu, 1982 yılında Bayburt’ta doğmuştur. Eğitim ve kariyer yolculuğunu İstanbul’da sürdüren Akkoyunlu, memleketinden aldığı değerlerle şehir planlama alanında etkili bir kamu yöneticisi olmuştur.

Bayburt doğumlu olmasına rağmen, İstanbul’daki belediyelerde görev alarak kentsel dönüşüm ve kent bilgi sistemleri projelerine katkıda bulunmuştur. Bu deneyim, onun hem yerel hem de büyükşehir düzeyinde şehircilik vizyonunu güçlendirmiştir.

MESLEKİ DENEYİM VE KAMU HİZMETLERİ

2005 yılından itibaren şehir planlama ve kentsel tasarım alanında aktif olan Nazım Akkoyunlu, kamu ve özel sektörde çeşitli görevler üstlenmiştir:

2010–2012: Arnavutköy Belediyesi’nde imar planlaması ve kentsel tasarım çalışmaları

2015–2019: Kadıköy Belediyesi’nde mekânsal stratejik planlama ve kentsel dönüşüm projeleri

2019–2024: İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BİMTAŞ’ta Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük

Haziran 2024 itibarıyla Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan Akkoyunlu, şirketin kentsel projelerinde liderlik yapmaktadır.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR VE EĞİTİM

Akademik çalışmalara önem veren Nazım Akkoyunlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde “Bilgisayar Destekli Planlama” dersini vermektedir. Bu sayede hem öğrencilerle bilgi paylaşmakta hem de sahadaki deneyimlerini akademik dünyaya taşımaktadır.

İyi derecede İngilizce bilen Akkoyunlu, uluslararası literatürü takip ederek modern şehircilik ve kentsel planlama trendlerini projelerine yansıtmaktadır.