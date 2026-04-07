Nazım Akkoyunlu kimdir? Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu kaç yaşında, nereli?

Nazım Akkoyunlu kimdir? Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu kaç yaşında, nereli?
Nazım Akkoyunlu, şehir planlama ve kentsel dönüşüm alanında akademik bilgi ve saha tecrübesini birleştiren önemli bir isimdir. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde tamamlayan Nazım Akkoyunlu kimdir? Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapan Nazım Akkoyunlu, şehircilik alanındaki akademik birikimi ve kamu-özel sektör deneyimiyle dikkat çeken bir isimdir. Peki, Nazım Akkoyunlu kimdir? Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu kaç yaşında, nereli? Detaylar... 

KENT A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ NAZIM AKKOYUNLU KİMDİR?

Akkoyunlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 2004 yılında lisans, 2007 yılında ise yüksek lisans derecelerini almıştır.

Akademik hayatını kesintisiz sürdüren Nazım Akkoyunlu, halen aynı üniversitenin Şehircilik Doktora Programında eğitimine devam etmektedir. Bu akademik yolculuk, onun şehir planlama, kentsel tasarım ve mekânsal stratejik planlama konularında derinlemesine bilgi sahibi olmasını sağlamıştır.

Profesyonel kariyerinde 2005 yılından itibaren şehir planlama, çevre düzeni planlaması ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) alanlarında önemli görevlerde bulunmuş, kamu ve özel sektörde çeşitli projelerde aktif rol üstlenmiştir.

NAZIM AKKOYUNLU KAÇ YAŞINDA?

1982 doğumlu olan Nazım Akkoyunlu, 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır. 

NAZIM AKKOYUNLU NERELİ?

Nazım Akkoyunlu, 1982 yılında Bayburt’ta doğmuştur. Eğitim ve kariyer yolculuğunu İstanbul’da sürdüren Akkoyunlu, memleketinden aldığı değerlerle şehir planlama alanında etkili bir kamu yöneticisi olmuştur.

Bayburt doğumlu olmasına rağmen, İstanbul’daki belediyelerde görev alarak kentsel dönüşüm ve kent bilgi sistemleri projelerine katkıda bulunmuştur. Bu deneyim, onun hem yerel hem de büyükşehir düzeyinde şehircilik vizyonunu güçlendirmiştir.

MESLEKİ DENEYİM VE KAMU HİZMETLERİ

2005 yılından itibaren şehir planlama ve kentsel tasarım alanında aktif olan Nazım Akkoyunlu, kamu ve özel sektörde çeşitli görevler üstlenmiştir:

2010–2012: Arnavutköy Belediyesi’nde imar planlaması ve kentsel tasarım çalışmaları

2015–2019: Kadıköy Belediyesi’nde mekânsal stratejik planlama ve kentsel dönüşüm projeleri

2019–2024: İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BİMTAŞ’ta Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük

Haziran 2024 itibarıyla Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan Akkoyunlu, şirketin kentsel projelerinde liderlik yapmaktadır.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR VE EĞİTİM

Akademik çalışmalara önem veren Nazım Akkoyunlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde “Bilgisayar Destekli Planlama” dersini vermektedir. Bu sayede hem öğrencilerle bilgi paylaşmakta hem de sahadaki deneyimlerini akademik dünyaya taşımaktadır.

İyi derecede İngilizce bilen Akkoyunlu, uluslararası literatürü takip ederek modern şehircilik ve kentsel planlama trendlerini projelerine yansıtmaktadır.

Haberler.com
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de

Koca ülkeyi çalıştıracak olmanın bedeli belli: İşte Hagi'nin maaşı
'Mücteba Hamaney ağır yaralı' iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler

"Mücteba ağır yaralı" iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler
Survivor’da Nagihan’dan peş peşe kavgalar! Acun Ilıcalı çileden çıktı

Nagihan’dan peş peşe kavgalar! Acun Ilıcalı çileden çıktı
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Ordu'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü

Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı