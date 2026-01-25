Nazilli Bld. Eskişehirspor maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

TFF 3. Lig heyecanında Nazilli Bld. ile Eskişehirspor sahada karşı karşıya geliyor. Bu önemli mücadeleyi ekran başından izlemek isteyen taraftarlar, maçın yayıncı kuruluşu ve canlı yayın seçenekleri hakkında bilgi almak istiyor. Nazilli Bld. Eskişehirspor karşılaşması hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?

NAZİLLİ BLD. – ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig'de heyecan Nazilli Bld. ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, Sıfır TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın saati ve canlı izleme detayları sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

NAZİLLİ BLD. – ESKİŞEHİRSPOR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Nazilli Bld. ile Eskişehirspor arasındaki mücadele, Sıfır TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Kanal, uydu ve internet yayını sayesinde karşılaşmayı şifresiz şekilde futbolseverlerle buluşturacak.

SIFIR TV NASIL İZLENİR?

Sıfır TV, Türksat uydusu üzerinden ve dijital platformlar aracılığıyla yayın yapmaktadır. Kanal, farklı yayın seçenekleri sayesinde izleyicilere şifresiz maç keyfi sunmaktadır.

NAZİLLİ BLD. – ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Nazilli Bld. – Eskişehirspor karşılaşması, 25 Ocak Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

NAZİLLİ BLD. – ESKİŞEHİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TFF 3. Lig mücadelesi, saat 15.00'te başlayacak.

NAZİLLİ BLD. – ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Nazilli Bld. ile Eskişehirspor'un karşı karşıya geleceği mücadele, Aydın'da bulunan Nazilli Stadyumu'nda oynanacak.