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NAZA ne demek, anlamı nedir? NAZA açılımı nedir?

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NAZA ne demek, anlamı nedir? NAZA açılımı nedir?
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NAZA ne demek, anlamı nedir? Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü kazanan ve dünya genelinde büyük yankı uyandıran NAZA belgeseli, ismiyle de merak konusu oldu. Filmin vizyona girmesiyle birlikte NAZA kelimesinin anlamı ve neyi ifade ettiği, en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte NAZA'nın anlamına dair merak edilenler…

Gazze'deki savaşı konu alan NAZA belgeseli gündemdeki yerini korurken, filmin adının nereden geldiği de sinemaseverlerin dikkatini çekti. Belgeselin ismindeki kısaltmanın neyi ifade ettiği ve filmin konusuyla nasıl bir bağlantısı olduğu merak ediliyor. Peki, NAZA ne demek, açılımı nedir? Tüm detaylar haberimizde…

NAZA NE DEMEK?

NAZA, bir hedefe saldırı planlanırken hedef dışında kaç sivilin hayatını kaybedeceğine dair tahmini sayıyı anlatan askerî bir kısaltma. Türkçede tek kelimelik bir karşılığı bulunmayan kavram, en anlaşılır biçimde "bir saldırıda ölmesi beklenen sivil sayısı" olarak açıklanabiliyor. Kelime bir kişi, şehir ya da kurum adı değil.

NAZA AÇILIMI NEDİR?

Yapımla ilgili resmi açıklamalarda NAZA'nın harf harf tam açılımı paylaşılmadı. Resmi tanıtımlarda yalnızca İsrail istihbaratının beklenen sivil kayıpları belirtmek için kullandığı askerî bir kısaltma olarak tanımlanıyor.

BELGESELE NEDEN NAZA ADI VERİLDİ?

Film, İsrail ordusu ve istihbaratında görev yapmış 24 kişinin anonim tanıklıklarına dayanıyor. Bu anlatımlarda hedef belirleme, gözetleme ve hava saldırısı kararlarının nasıl alındığı ele alınıyor. NAZA bu süreçlerde kullanılan kavramlardan biri olduğu için yönetmenler filmin adını bu terimden seçti. Belgeselde, insan kayıplarının askerî karar süreçlerinde teknik bir sayıya dönüştürülmesine özellikle dikkat çekiliyor.

İSRAİL ORDUSU İDDİALARI REDDETTİ

İsrail ordusu, belgeselin olgusal hatalar içerdiğini ve askerî kuralları doğru yansıtmadığını savundu. Ordu, sivillerin kasıtlı olarak hedef alınmadığını ve yapay zekâ destekli sistemler kullanılsa da nihai kararların insanlar tarafından verildiğini açıkladı. Yapım ekibi ise anlatımların uzun süreli araştırma ve farklı kaynaklardan doğrulamayla hazırlandığını belirterek çalışmasını savundu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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