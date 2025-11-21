Temmuz 2025'te keşfedilen 3I/ATLAS, yalnızca bir kuyruklu yıldız değil; Güneş Sistemi'ne dışarıdan gelen üçüncü doğrulanmış ziyaretçi olarak, astronomi tarihine adını yazdırdı. Güneş'e en yakın noktasına 29 Ekim'de ulaşan ve bu sırada yüzey buzlarının çözülmesiyle olağanüstü bir aktivite gösteren bu cisim, hem uzman araştırmacıların hem de amatör gözlemcilerin merceğini yeniden üzerine çekti. Peki, NASA 3I/ATLAS canlı yayını ne zaman, saat kaçta? 3I/Atlas ne zaman gelecek, şu an nerede? 3I/Atlas görüntüleri haberimizde!

3I/ATLAS CANLI YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

NASA, 3I/ATLAS için özel bir canlı yayın hazırladı ve bu yayın 19 Kasım Çarşamba günü, Türkiye saatiyle 23.00'te gerçekleştirilecek. Yayın, 3I/ATLAS'ın gerçek zamanlı hareketlerini, kuyruğunda oluşan değişimlerini ve Güneş'in yakınından geçerken sergilediği eşsiz görüntüleri izleyiciye sunacak.

Yayının takip edilebileceği platformlar:

NASA Resmi YouTube Kanalı

NASA+ Platformu

NASA Live Sayfası

NASA Mobil Uygulaması

Bu özel yayın, kuyruklu yıldızın davranışlarını ilk kez bu kadar net biçimde gözlemlemek isteyen herkes için eşsiz bir fırsat oluşturuyor.

3I/ATLAS NE ZAMAN GELECEK?

3I/ATLAS, 1 Temmuz 2025'te ATLAS gözlem ağı tarafından keşfedildi. Yapılan ilk hesaplamalar, cismin Güneş Sistemi dışından geldiğini net bir şekilde ortaya koydu.

Güneş'e en yakın konumuna 30 Ekim 2025'te ulaştı. Bu kritik geçiş sırasında yüzeyindeki buzların hızla buharlaşması sonucunda kuyruk yapısı güçlendi, parlaklığı arttı ve kuyruklu yıldızın aktivitesi zirve yaptı. Bu dönem, dünya çapında gözlemciler için en verimli gözlem aralığını oluşturdu.

Bilimsel veriler, 3I/ATLAS'ın Güneş Sistemi'ne sadece bir kere uğrayıp sonsuzluğa doğru yoluna devam edeceğini gösteriyor.

3I/ATLAS ŞU AN NEREDE?

3I/ATLAS şu anda Güneş'e en yakın noktasını geçtikten sonra tekrar dış uzaya doğru uzaklaşıyor. Dünya'ya en yakın olduğu mesafe yaklaşık 1,8 astronomik birim seviyesindeydi; bu da yaklaşık 270 milyon kilometreye denk geliyor.

Bu uzaklık, 3I/ATLAS'ın Dünya için hiçbir risk oluşturmadığını da açıkça ortaya koyuyor.

Hareket özelliklerine bakıldığında, cismin yörüngesinin hiperbolik olduğu görülüyor. Bu da onun, Güneş'in çekimine bağlı kalmayacağı ve sistemden tamamen çıkacağı anlamına geliyor.