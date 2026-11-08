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Napoli Lazio maçı hangi kanalda, Napoli Lazio nereden CANLI izlenir?

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Napoli Lazio maçı hangi kanalda, Napoli Lazio nereden CANLI izlenir?
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İtalya Serie A'da bugün Napoli, sahasında Lazio'yu ağırlıyor. İtalyan futbolunun köklü iki ekibi arasındaki mücadele, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Karşılaşmada Napoli 1-0 önde devam ediyor. Futbolseverler, Napoli Lazio maçının hangi kanalda yayınlandığını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Napoli ile Lazio arasındaki maç, Türkiye saatiyle 14.30'da Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda başladı. Mücadele, S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor. İşte Napoli Lazio maçının yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar.

NAPOLI LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli Lazio maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler S Sport 2'yi, internetten takip etmek isteyenler ise S Sport Plus'ı tercih edebilir.

S SPORT 2 KAÇINCI KANALDA?

S Sport 2, Turkcell TV+ platformunda 78. kanaldan yayın yapıyor. Kanalın yayınları Disney+ üzerinden de izlenebiliyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

NAPOLI LAZIO NEREDEN CANLI İZLENİR?

Napoli Lazio maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı Turkcell TV+ 78. kanaldaki S Sport 2'den takip edebilir. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise S Sport Plus'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yayına erişebilir. Karşılaşma Disney+ üzerinden de izlenebiliyor.

NAPOLI LAZIO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Napoli Lazio maçı şifresiz yayınlanmıyor. Karşılaşmayı izlemek için S Sport 2'nin yer aldığı bir platforma, S Sport Plus'a ya da Disney+'a abone olmak gerekiyor.

NAPOLI LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Napoli Lazio maçı bugün, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 14.30'da başladı.

NAPOLI LAZIO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Napoli ile Lazio arasındaki İtalya Serie A maçı, Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanıyor.

NAPOLI LAZIO MAÇI CANLI SKOR

Napoli ile Lazio arasındaki mücadelede ev sahibi Napoli 1-0 önde devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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