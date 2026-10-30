Nalçacılar neden tribünde yok, Konyaspor Galatasaray maçında Nalçacılar neden yok?

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Nalçacı Grubu Tribün Lideri Ertan Soğancı imzasıyla sosyal medyada paylaşılan açıklamada, “yaşanan gelişmeler” nedeniyle grubun bu akşam tribündeki yerini alamayacağı duyuruldu. Açıklamada, Galatasaray maçı üzerinden oynanan oyunların ve yaşananların perde arkasının zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Ancak grubun tribünde yer almama kararının arkasındaki gelişmelerin ne olduğu açıklanmadı. İşte konuya dair bilinenler.

NALÇACILAR NEDEN TRİBÜNDE YOK?

Nalçacılar, Konyaspor – Galatasaray maçında tribünde yer almayacağını, yaşanan gelişmeleri gerekçe göstererek duyurdu. Grubun açıklamasında bu gelişmelerin ne olduğuna dair ayrıntı verilmedi. Kararın nedenine ilişkin Konyaspor kulübünden ya da yetkililerden de henüz bir açıklama yapılmadı.

NALÇACILAR NE AÇIKLAMA YAPTI?

Nalçacı Grubu Tribün Lideri Ertan Soğancı imzasıyla yapılan açıklamada, grubun bu akşam tribündeki yerini alamayacağı üzülerek duyuruldu. Açıklamada “sessizliğimiz kabullendiğimiz anlamına gelmez” ifadesine yer verilirken, Galatasaray maçı üzerinden oynanan oyunların ve yaşananların perde arkasının zamanı geldiğinde kamuoyunun önüne konulacağı vurgulandı. Grup, hiç kimsenin Konyaspor’a olan bağlılıklarını sorgulamaması gerektiğini de belirtti.

“TEK ÖNCELİĞİMİZ KONYASPOR’UMUZUN GALİBİYETİ”

Tribünde yer almama kararına rağmen Nalçacılar, takıma desteğini sürdürdüğünü vurguladı. Açıklamada, günün tek önceliğinin Konyaspor’un galibiyeti olduğu ifade edilerek sahada mücadele edecek tüm futbolculara başarı dilendi.

NALÇACILAR KİMDİR?

Nalçacılar, Konyaspor’un en köklü ve en tanınmış taraftar grubu olarak biliniyor. Adını Konya’nın Nalçacı Caddesi’nden alan grup, Konyaspor’un iç saha ve deplasman maçlarında tribünlerdeki coşkulu desteğiyle tanınıyor. Grubun tribünde yer almaması, özellikle Galatasaray gibi büyük bir maçta dikkat çekti.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor – Galatasaray maçı bu akşam, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Maç şifreli yayınlanacağı için izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor.

GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Nalçacılar’ın tribünde yer almama kararının arkasındaki gelişmelere ilişkin yeni bir açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecek.