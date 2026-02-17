Nailcan Kurt gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Nailcan Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlülere ve iş dünyasından tanınmış isimlere yönelik başlatılan soruşturma gündeme bomba gibi düşerken, dikkat çeken isimlerden biri de Nailcan Kurt oldu. Züber markasıyla tanınan Kurt gerçekten gözaltına mı alındı? Operasyonun kapsamı neyi içeriyor? İş dünyasındaki yükselişi ve spor geçmişiyle bilinen Nailcan Kurt'un hayatına dair merak edilen detaylar neler? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NAİLCAN KURT GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Nailcan Kurt, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 kişi arasında yer aldı.

NAİLCAN KURT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Nailcan Kurt, başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler arasında bulunduğu için gözaltına alındı. Soruşturma; TCK-191 (uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ya da bulundurmak), TCK-190 (uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak) ve TCK-227 (fuhuşa teşvik ve aracılık) maddeleri kapsamında yürütülmektedir.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer isimler şunlardır:

Hakan Tunçelli

Murat Dalkılıç

Kaan Tangöze

Murat Cevahiroğlu

Barış Talay

Hakan Kakız

Kemal Doğulu

Murat Öztürk

Murathan Kurt

Alihan Taşkın

Tolga Sezgin

Ramazan Bayar

Aygün Aydın

Buse Görkem Narcı

İsmail Hacıoğlu

Furkan Koçan

Toplamda 17 kişi gözaltına alınmıştır.

NAİLCAN KURT KAÇ YAŞINDA?

Doğum yılına ilişkin resmi bir bilgi bulunmamakla birlikte, 2006 yılında üniversite mezunu olduğu bilgisine göre 2026 itibarıyla yaklaşık 42 yaşlarında olduğu tahmin edilmektedir.

NAİLCAN KURT NERELİ?

Metinde Nailcan Kurt'un doğum yeriyle ilgili açık bir bilgi yer almamaktadır.

NAİLCAN KURT'UN KARİYERİ